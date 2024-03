Une grosse surprise vient d'être annoncée pour One Piece, et une chose est sûre, les fans vont se l'arracher en peu de temps. Ne traînez pas, car ça pourrait vous passer sous le nez !

Quand on est fan d'une œuvre, il y a des rendez-vous qu'on ne peut pas se permettre de rater. Dans le cas de One Piece, ils sont assez nombreux. Si on y réfléchit bien, qu'est-ce qui a participé à faire la renommée de l'enfant d'Eiichiro Oda ? On ne parle pas forcément du manga, mais plutôt de l'anime. L'un des ingrédients phares de ce dernier, c'est sa musique. Que ce soit ses génériques ou les compositions qu'on a pu entendre au fil des saisons. Mais pourquoi est-ce qu'on mentionne ça ? Tout simplement parce qu'un beau cadeau vous attend, et qu'il est directement en lien avec ça.

Un orchestre symphonique pour One Piece à savourer cette année

En effet, l'événement One Piece Music Symphony est officiellement de retour cette année. C'est une édition un peu spéciale, puisqu'elle célèbre le 25e anniversaire de l'anime. Mais alors, qu'est-ce que c'est exactement ? On a affaire à un concept qui se rapproche de celui des ciné-concerts. Un film est diffusé au cinéma, et son OST est joué en live devant le public. Eh bien, ce sera à peu près la même chose ici, à la seule différence que les épisodes ne seront pas diffusés en entier.

Des extraits de l'anime seront bien montrés, mais c'est surtout une tournée mondiale où un orchestre symphonique va jouer les musiques de l'anime de One Piece. Et bonne nouvelle, on va y avoir droit en France, et plus précisément à Lyon (28 octobre 2024), Paris (30 novembre 2024) et Lille (1er décembre 2024). La cerise sur le gâteau, c'est que le chanteur Hiroshi Kitadani, qui a chanté l'opening « We Are! », sera présent. Une jolie surprise à ne louper sous aucun prétexte.

Si vous êtes prêts à faire chauffer la carte bleue, alors il ne faudra pas se tourner les pouces le jour J. Les ventes seront ouvertes le 22 mars 2024 à 10h00 tapantes. Une opportunité comme celle-ci est vite saisie par les fans, d'où le fait qu'on vous incite à être réactifs le moment venu. Pour récupérer votre place, il faudra d'abord se rendre sur l'adresse officielle du site La Fée Sauvage. Cliquez sur ce lien, et vous allez vous retrouver devant les trois dates disponibles en France. A partir de là, vous serez redirigé vers un autre site pour procéder à l'achat. Dans le doute, mettez-le en favori pour avoir de l'avance sur les autres dans deux jours.