Comme toutes les semaines, le chapitre 1189 de One Piece est victime de leaks quelques jours avant sa parution officielle. On fait le point sur ce qui a été révélé.

L’arc d’Elbaf se poursuit, à la fois dans l’anime comme le manga. Les lecteurs réguliers ont déjà pu découvrir deux grands flashbacks, l’un porté sur God Valley, l’autre sur le passé de Brook et le royaume d’Esperia. Eiichiro Oda semblait cependant fin prêt à reprendre les combats dans le présent, avec trois grands affrontements qui se dessinent : Luffy contre Imu, Zoro contre Sommers et Sanji contre Killingham. Comme chaque semaine où de nouvelles pages sont attendues dans le Weekly Shonen Jump, le chapitre 1189 de One Piece a leaké et la situation se complique pour le Chapeau de Paille.

Les premiers leaks du chapitre 1189 de One Piece

L’affrontement entre Luffy et Imu continue. Le dirigeant du Gouvernement Mondial dégaine une nouvelle arme, l’« Épée du Roi des Mers ». Il l’utilise alors pour transpercer à nouveau le Chapeau de Paille et le plaquer contre un arbre à l’aide de ses deux lames. Pendant ce temps, Usopp a un mauvais pressentiment et ressent que quelque chose de terrible est en train d’arriver à son capitaine. Son Haki de l'observation se réveille-t-il enfin ? Usopp aura-t-il bien son moment de gloire pendant l'arc d'Elbaf ? On ne le sait pas encore.

Le chapitre 1189 de One Piece se poursuit avec Gunko, enfin libéré de la glace, désormais fondue. Il n’a cependant pas encore repris connaissance. Au même moment, Loki se remémore une conversation avec Shanks, le jour de la mort de son père. Le futur mentor de Luffy lui révélait alors que le Gouvernement Mondial se préparait à une guerre prochaine et que le véritable ennemi n’était autre que « Le Roi du Monde ».

Une révélation sur Imu

Retour au présent. Imu confie à Sommer une arme appelée « Epée de la Colère » pour qu’il combatte Zero. Killingham, lui, reçoit la « Lance du Commandement Sacré » pour affronter Sanji. Le chapitre 1189 de One Piece nous révèle au passage que chacune des armes utilisées par le souverain du Gouvernement Mondial appartenait autrefois aux 19 Rois du monde, qui régnaient il y a 800 ans. Le chapitre s’achève alors qu’Imu s’apprête à porter le coup de grâce à Luffy avec la « Hache de Xingtian ». Gaban surgit alors au dernier moment pour bloquer son attaque. Il faudra cependant s’armer d’un peu de patience avant de découvrir l’issue de ces combats à venir. Le manga One Piece sera en effet en pause dès la semaine prochaine, comme annoncé il y a plusieurs heures de cela. Le chapitre 1190 sera ainsi disponible dès le 6 août 2026.

Image issue du chapitre 1188 de One Piece ©WSJ

Source : Pew