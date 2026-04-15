L’actualité autour de One Piece a été riche ces derniers jours. Netflix a officiellement confirmé que la série en live-action reviendrait avec une troisième saison en 2027, le remake de l’anime a montré quelques images conceptuelles, quand l’anime de la Toei est de retour après six mois de pause. Au milieu de cette actualité chargée, il y a le centre névralgique de toute la licence : le manga. De nouvelles pages arrivent à un rythme soutenu, laissant enfin entrevoir le grand méchant de l’histoire. Les hostilités continuent sur Elbaf avec le chapitre 1180 de One Piece, qui, comme à chaque fois, est victime de leaks.

Premiers leaks pour le chapitre 1180 de One Piece

La grande baston arrive. Le dernier chapitre nous avait laissé avec une révélation particulièrement attendue, celle de l’apparence d’Imu. Le dirigeant du Gouvernement Mondial, et l’un de ses fondateurs, est revenu sur Elbaf pour terminer ses affaires. Le chapitre 1180 de One Piece sera donc principalement articulé autour de ses actions. Il commencera d’abord par se rendre du côté du groupe de Zoro. Le second de l’équipage au Chapeau de Paille tente de contre-attaquer avec une technique « Oni Giri », mais Imu bloque son attaque avec sa queue, avant de créer une flamme noire, appelée Omen, qui lâche sans vergogne sur le visage de Zoro, en sang. L’antagoniste ramènera ensuite Sommers à la vie en utilisant encore sa technique « Omen », avant de créer des ailes noires et de s’envoler jusqu'au groupe de Sanji. Le cuistot aura lui aussi le droit à sa confrontation contre lui dans ce chapitre 1180 de One Piece, avec la même finalité.

Sanji tente d’asséner un coup de pied dévastateur à Imu, qui bloque l’attaque avec son pied, avant de créer une explosion avec ces mêmes flammes noires. Le Chapeau de Paille se retrouve lui aussi à terre, mais tout espoir n’est pas perdu. Le chapitre 1180 de One Piece se termine en effet avec l’amorce d’une confrontation qui s’annonce épique, celle entre Imu et Loki. Un combat de géants devrait avoir lieu lors des prochaines pages, qu’il ne faudra pas attendre bien longtemps. C’est confirmé, il n’y a aura pas de pause la semaine prochaine.

Imu dans le chapitre 1179 de One Piece

Source : Pew