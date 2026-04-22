Les choses sérieuses reprennent. Depuis plusieurs mois, One Piece enchaîne les révélations en tout genre. Après avoir levé le voile sur les événements de God Valley, le manga met une nouvelle figure centrale à l’honneur : Imu. Le régent absolu du monde est devenu une menace plus tangible que jamais. Elbaf est en proie au chaos, et malgré un court instant de répit, un combat légendaire semblait sur le point d’éclater. Le chapitre 1181 de One Piece est, comme chaque semaine, victime de leaks, on fait le point sur tout ce qu’on a appris.

Premiers leaks pour le chapitre 1181 de One Piece

Les hostilités entre Loki et Imu commencent d’entrée de jeu. Le géant tente d’écraser le régent du Gouvernement Mondial avec Ragnir dans sa forme marteau, mais ce dernier le pare sans effort avec une flamme noire. Dans la foulée, le démon augmente sa taille pour se hisser au niveau de Loki. Il matérialise alors une énorme épée, appelée « Nemesis », qui ressemble furieusement à celle de Mihawk, avant de transpercer la poitrine de son anniversaire avec une attaque qui rappelle celle utilisée par le Grand Corsaire contre Luffy à Marineford. Le chapitre 1181 de One Piece lève ensuite un peu le pied sur la baston pour laisser place à un bref échange.

Imu développe sa vision du monde et de l’humanité. Pour lui, le désir de « pouvoir » chez les humains mène inévitablement à la « corruption ». Pour y accéder plus facilement, ils scellent des « pactes ». Et lorsque ces trois éléments s’alignent, la « domination » s’ensuit. Loki rétorque alors qu’il ne se soumettra jamais qui que ce soit, mais le dirigeant du monde, lui, estime que le vrai bonheur ne peut exister que sous domination. Puis, Imu se souvient de Joyboy, toujours réduit à une silhouette énigmatique dans ce chapitre 1181 de One Piece. Il semblerait que ces deux opposés étaient autrefois amis.

Attaque donnée en exemple par les leakers

Ce bref flashback semble réveiller quelque chose en lui et Imu perd brièvement son sang-froid en s'époumonant de colère : « N’est-ce pas, Joyboy ? ». Loki en profite pour l'attaquer et l’encastrer dans l’arbre d’Adam, avant de changer pour sa forme de dragon et crier « Thorheim ». Le chapitre 1181 de One Piece se conclut avec Imu, toujours vivant, toujours debout, qui sourit après avoir survécu à cette attaque dévastatrice. « Alors, tu es de retour… », glisse-t-il. Rappelons que pour la suite, il faudra, en théorie, patienter un peu. Le manga sera en effet officiellement en pause à l’occasion de la Golden Week, période de vacances au Japon. Mais comme toujours, les leaks eux arriveront la semaine prochaine.

Source : Pew