One Piece a connu une année 2023 particulièrement riche. Entre la série en live-action qui a brisé la malédiction des adaptations de manga, l'œuvre originale qui a emmené l’histoire vers de nouveaux sommets ou encore la diffusion, enfin, de l’épisode du Gears 5, les fans de la licence ont eu de quoi faire. Prochainement, Netflix proposera carrément un remake de l’anime sur sa plateforme. En attendant, le manga reprend sa parution après une courte pause. Les dernières pages laissaient présager un combat intense entre deux monstres de puissance. Le chapitre 1104 de One Piece a leaké, voici les premières infos à son sujet. On rappelle comme d'habitude que les lignes qui suivent vont évoquer ouvertement des spoilers des prochaines pages, lisez à votre discrétion.

Premiers leaks pour le chapitre 1104 de One Piece

Kuma est de retour et son arrivée tonitruante sur l'île d’Egghead marque enfin la fin des flashbacks. Pendant de longs chapitres, Oda a fait la lumière sur le passé de l’ancien Grand Corsaire et ce qui l’a poussé à devenir un cyborg à la botte du Gouvernement mondial. Il semble néanmoins avoir regagné une partie de sa conscience après que Bonney ait touché ses souvenirs et a foncé directement là où se trouve sa fille chérie. Le chapitre 1103 de One Piece se terminait avec le révolutionnaire qui s’interposait entre Bonney et Saturn, prêt à lui décrocher une patate. Les premiers leaks du chapitre 1104 confirment que le coup de poing de Kuma va bien toucher le doyen. Ce dernier sera sévèrement touché et blessé, jusqu’à perdre l’un de ses membres.

L’arrivée de Kuma ne manquerait en tout cas pas de surprendre absolument tout le monde. Pendant ce temps, Kizaru se réveille enfin, désormais capable de bouger. Il entreprend alors d’attaquer l’équipage au Chapeau de Paille. La petite troupe peut justement elle aussi passer de nouveau à l’action. Saturn blessé, son aura faiblit visiblement puisque Luffy et ses camarades peuvent à nouveau riposter. Dans le même temps, la Marine se prépare elle aussi, son objectif étant de détruire entièrement l’île d’Egghead.

Un adversaire coriace

Saturn n’aura pas été neutralisé très longtemps. Les leaks autour du chapitre 1104 de One Piece indiquent en effet que le doyen parvient à faire repousser son membre déchiré et guérit dans la foulée.

Le repos n’aura été que de courte durée pour les Chapeaux de Paille. Ce sont pour l’instant les seules informations dont nous disposons, mais il semblerait que le manga soit prêt à retourner à l’action après les chapitres axés autour des flashbacks. De nouveaux leaks plus détaillés sur le chapitre 1004 de One Piece devraient arriver dans les jours voire les heures qui viennent.