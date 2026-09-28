Les fans de l’anime One Piece le savaient, mais étaient-ils réellement préparés ? Après 27 ans, la Toei a entamé cette année un changement majeur dans la diffusion de la série et cela signifie qu’ils n’auront plus rien à se mettre sous la dent avant 2027.

Après plus de 25 ans de diffusion quasi ininterrompue, One Piece va faire une nouvelle longue pause. L’épisode 1180, diffusé ce dimanche 27 septembre 2026, marque en effet la fin de la première partie de l’arc Elbaf. Pour découvrir la suite des aventures de Luffy et de son équipage, il faudra désormais patienter jusqu’en 2027. Explications.

Une longue pause pour l'anime One Piece

L’anime repasse donc en hiatus le temps de quelques mois et ce n’est loin d’être une grande surprise. La Toei avait en effet annoncé fin 2025 un changement majeur de rythme de diffusion, qui avait valu une première longue pause. Terminé, donc, le modèle habituel avec un épisode chaque semaine pendant toute l’année. Depuis 2026, l’anime One Piece adopte un format saisonnier qui se limite à 26 épisodes annuels, répartis en deux blocs de 13 épisodes. Une évolution surtout pensée pour pallier deux des plus grands problèmes de l’adaptation, des temps de production trop courts pour les équipes, au détriment de la qualité des épisodes, et, surtout, un anime qui finissait trop souvent par rattraper l’oeuvre originale, au point de nous servir des « fillers », des épisodes de remplissage, à la qualité variable.

Quand sera diffusé l'épisode 1181 ?

L’épisode 1180 diffusé ce dimanche marquait donc la fin du programme pour l’année. N’attendez donc pas d’épisode le 4 octobre prochain, ni dans les semaines qui suivent. L’épisode 1181 de One Piece est désormais attendu au printemps 2027, sans date communiquée. L’année prochaine s’annonce d’ailleurs charnière pour celles et ceux qui préfèrent regarder l'œuvre plutôt que de la lire. Le film consacré à l'arc de God Valley est attendu pour l'année prochaine, quand The One Piece, le remake du premier arc par WIT Studios (L’Attaque des Titans, Spy X Family) sera en effet diffusé sur Netflix dès le mois de février 2027 . Pour mémoire, cette seconde adaptation coexistera avec celle de la Toei et revisitera les premiers chapitres du manga, à savoir l’arc d’East Blue, avec un rythme plus effréné et une production davantage dans l’air du temps.

Source : Toei