Après une petite pause, retour à la baston. Le manga One Piece a pris le temps de présenter le passé de l’un de ses personnages importants à l’histoire pendant quelques mois. Depuis l'œuvre est retournée dans le présent où le climat est plus que tendu. Luffy, Vegapunk et leurs camarades sont en fâcheuse posture, mais ils pourront visiblement compter sur des alliés de taille, qui se sont invités par surprise aux festivités. Et ils ne seront pas les seuls vu les leaks du chapitre 1107 de One Piece qui sont tombés. Autant dire que ça ne présage rien de bon pour la suite. Comme d’habitude, les lignes qui suivent vont parler ouvertement des spoilers des prochaines pages du manga. Passez votre chemin si vous préférez les découvrir par vous-mêmes lors de la sortie officielle du chapitre.

Le chapitre 1107 de One Piece a leaké

Les géants sont arrivés sur l’île d’Egghead. Les Chapeaux de Paille retrouveront prochainement leurs deux amis Dorry et Brogy, et ils ne sont pas venus seuls. A leurs côtés, Kashii et Oimo que l’équipage de Luffy avait croisé juste avant Eines Lobby. Les retrouvailles attendront encore un peu, mais Ussop a repéré le navire des Géants et s’avoue surpris de les voir ici. Pendant ce temps, Jinbei est toujours en chemin pour arrêter le combat entre Zoro et Lucci. Le chapitre 1107 de One Piece montrera justement un aperçu de cet affrontement particulièrement attendu des lecteurs. D’après les leaks, on les retrouvera pendant au moins une page entière à s’échanger des coups et à discuter.

Le chapitre s’attarde ensuite à Luffy et Bonney. Le Chapeau de Paille lui demande pourquoi elle pleure et elle lui explique qu’elle l’a cherché, enfin Nika plutôt, pendant longtemps. Ce à quoi il répond « pourquoi ? J’étais prêt de toi pendant tout ce temps. » Avec toute la délicatesse et la finesse qu’on lui connaît, l’homme élastique lui lâche l’air de rien que l’attaque qu’elle a initiée dans l’un des chapitres précédents était faible, et qu’il allait lui montrer ce que c’était un vrai coup de poing. Luffy se met alors à frapper Saturn par surprise un certain nombre de fois avec une nouvelle attaque appelée Dawn Gattling ». Kizaru y voit une ouverture pour éliminer Bonney et Vegapunk, mais Sanji arrête son attaque.

L'équipage de Barbe Noire dans la place

Kizaru et Franky sont surpris qu’il soit parvenu à bloquer une telle attaque, ce à quoi Sanji répond que l’amour est plus fort que tout, même la lumière. Le chapitre 1107 de One Piece passe ensuite au point de vue de Saturn, qui s’est fait envoyer dans le décor par Luffy. Et on peut dire qu’il n’a pas atterri au meilleur des endroits. Il se retrouve face à face avec Catarina Devon et Van Augur de l’équipage de Barbe Noire. Ils discutent alors de Teach, de son objectif et de sa descendance spéciale déjà mentionnée à plusieurs reprises dans le manga. Saturn explique qu’il est déjà au courant de tout. Le Doyen tente de les attaquer, mais Van Augur utilise ses mystérieux pouvoirs de téléportation pour s’extirper de ce mauvais pas. Il explique à son camarade qu’il souhaite partir, puisque leur mission est accomplie. Laquelle ? Il faudra patienter avant de le découvrir.

Le chapitre 1107 de One Piece se termine avec Caribou (on l’aurait presque oublié), qui débarque de nulle part. Il demande à l’équipage de Barbe Noire de l’emmener avec eux, car il admire leur capitaine et que c’est son rêve de rejoindre son équipage et de le rencontrer en personne. Les leaks ne stipulent pas si Catarina et son camarade ont répondu favorablement à sa requête ou non. Avec un peu de chance, nous aurons une réponse la semaine prochaine, puisqu’il n’y aura pas de pause. Les premières images de chapitre devraient tomber d'ici demain au plus tôt.