Les premiers leaks du chapitre 1095 de One Piece sont tombés et ils semblent confirmer une théorie assez folle mais très populaire au sein de la communauté.

Les chapitres s’enchaînent pour les lecteurs de One Piece. Pas de pause depuis quelques semaines, Oda semble vouloir gâter sa communauté alors que l’arc de l’île d’Egg Head semble arriver à son paroxysme. Luffy et ses amis doivent faire face à des ennemis puissants, dont l’un avec un pouvoir et une aura encore jamais vus dans l'œuvre. La dernière parution du manga laissait entrevoir un combat des plus retors pour les Mugiwara, mais il faudra visiblement attendre encore un peu. Des premiers leaks du chapitre 1095 de One Piece sont en effet apparus sur la Toile, et quelques nouvelles révélations sont attendues. Attention les lignes qui suivent vont parler ouvertement des spoilers du prochain chapitre.

Premiers leaks du chapitre 1095 de One Piece

Le chapitre 1094 de One Piece nous avait laissé avec un semblant de flashback de Bonney, qui s’était alors mise à attaquer Saint Saturn alors qu’il était dans sa forme transformée et éveillée de son Zoan. Autant dire que les choses risquent de chauffer sur l’île de Vegapunk, mais ce ne sera pas pour tout suite visiblement. Le leaker Pewpiece, réputé pour ses fuites fiables sur le manga, a en effet dévoilé un aperçu de ce qui nous attend dans les prochaines pages du manga. Le focus sera donc mis sur Kuma et son passé. Sans entrer dans les détails, la source précise que l’on verra la façon dont son propre père est mort et que la race de l’ancien Grand Corsaire sera dévoilée. Ce retour en arrière nous emmènera visiblement à God Valley, qui rappelons a complètement disparu suite à une confrontation entre Roger et Garp face à Rocks.

Le chapitre 1095 de One Piece révèle alors que dans le temps des tournois y étaient organisés par les Dragons Célestes. Ils forçaient alors des combattants de toutes les races possibles à s’affronter pour leur propre divertissement. Saint Figarland Garling, qui officie désormais en tant que Commandant en chef des Chevaliers Divins, est également présent dans ce flashback. On ne sait encore quel rôle il y jouera, mais la version jeune du noble ressemblerait alors trait pour trait à Shanks « mais avec une autre coupe de cheveux ».

Une théorie se confirme

Une simple phrase qui risque encore une fois d’enflammer la communauté. Cela fait quelque temps maintenant que plusieurs fans de One Piece sont persuadés qu’il y a un lien entre Garling et Shanks. La théorie risque de prendre du poids avec ce chapitre 1095. On attendra évidemment des leaks plus concrets et des images pour se faire un avis, mais les prochaines pages s’annoncent encore riches en informations. Il faudra malheureusement patienter avec de découvrir la suite, puisqu'il y aura une pause la semaine prochaine.