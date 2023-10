Le chapitre 1094 de One Piece a leaké et il risque encore une fois d'enflammer la communauté avec une révélation particulièrement attendue par certains lecteurs.

One Piece connaît un nouvel essor grâce à la série en live action. Non pas que le manga avait besoin de ça pour asseoir sa popularité mais l’adaptation a clairement boosté les ventes de l'œuvre. Justement, au pays du Soleil Levant, le manga poursuit sa parution à un rythme régulier. Après avoir pris longuement le temps de faire un point sur l’état et les événements du monde, Eiichiro Oda se recentrer sur les Chapeaux de Paille et sur l’île d’Egg Head. L’action prend place petit à petit avec des affrontements qui commencent enfin à se mettre en place. Le chapitre 1094 de One Piece vient de leaker, et les théories risquent de fuser après une révélation particulièrement attendue. Même si cela semble logique, une petite précision s’impose : les lignes qui suivent parleront en détails des spoilers du chapitre précédent comme celui de cette semaine.

Résumé du chapitre 1094 de One Piece

Les choses risquent de se corser pour Luffy et ses amis. Alors que le futur Roi des Pirates est en plein affrontement avec Kizaru, Bonney se bat contre les Marines. Elle utilise par ailleurs une nouvelle attaque, le NDE (Near Death Experience ou Expérience de mort imminente en français), qui provoque une hallucination de ses cibles qui voient alors leurs propres morts. Vient ensuite un face à face entre la fille de Kuma et deux vice-amiraux. L’un d’eux est une vieille dame nommée “Bluegrass” qui a mangé le “Nori Nori no Mi”, lui permettant de contrôler tout ce qu’elle chevauche. Et la bougre va grimper sur l’un des Pacifista, ce qui va mettre Bonney dans une impasse se sentant impossible d’attaquer une reproduction de son paternel.

Par chance, le preux sauveur de ces dames Sanji arrive juste à temps avant qu’elle ne prenne une attaque qui aurait pu être dévastatrice. Pendant ce temps, et c’est là que le chapitre 1094 de One Piece devient croustillant, un cercle magique avec un symbole 5 et une étoile à 5 points, apparaît soudainement au milieu de l’île d’Egg Head faisant jaillir du feu et des éclairs noirs. Les Marines annoncent alors que Saint Saturn est arrivé sur l’île et que les soldats de plus petit rang sont priés de ne pas le regarder directement. Manque de pot, c’est exactement ce que fait une bleusaille dont la tête explose, littéralement.

La tension monte

On voit enfin la forme de Saturn distinctement. Sa partie inférieure est constituée d’un corps d'araignée avec un motif en flammes. Sa barbe et ses cheveux deviennent alors des nuages fluides et il a également des nuages noirs autour du cou, comme Lucci et Kaku dans leurs formes éveillées, et deux cornes sur la tête. En d’autres termes, il ressemble à un Ushi-Oni, un Yokai du folklore japonais. Pendant ce temps, le combat entre Luffy et Kizaru continue de faire rage. L’amiral explique qu’il ne pourra continuer à se battre longtemps ou sinon il ne pourra pas accomplir sa mission. Il se précipite alors à la vitesse lumière sur Vegapunk et son VegaTank 8 pour l’attaquer. Il manque son coup, mais son laser détruit le chemin fait de nuage sur lequel était le robot, qui tombe alors au sol.

Le chapitre 1094 de One Piece arrive à son paroxysme quand la voix de Saturn résonne dans toute l’île. Il ordonne aux Pacifista de s’arrêter et tous les personnages forts présents (Luffy, Zoro, Sanji, Lucci, Kizaru, Jinbe et les Vice-Amiraux) se stoppent eux aussi en sentant une aura inhabituelle. Un arrêt de courte durée, puisque le combat entre Luffy et Kizaru reprend de plus belle. Le Chapeau de Paille utilise une nouvelle attaque (Gomu Gomu no Star Gun) et frappe au travers du visage de son adversaire, créant plusieurs effets cartoon à base d’étoiles. Les deux combattants tombent alors au sol, sous le regard de Saturn qui lâche un petit « Nika ». Ce chapitre de One Piece se termine avec une double page où le Doyen fait face à Bonney, Sanji, Vegapunk et Franky.

Bonney se souvient alors de quelque chose de son passé. Des mots, dont on ne connaît pas la provenance. « J’ai donné l’ordre Vegapunk ! Il ne doit avoir aucune conscience qui reste, mais si tu fais ça, Kuma va… ». Après ça, Bonney saute et poignarde Saturn en pleine poitrine avec une épée. Du sang coule et ainsi se termine le chapitre 1094 de One Piece. La bonne nouvelle, c’est qu’il ne faudra pas attendre longtemps pour en connaître la suite. Il n’y aura pas de pause la semaine prochaine.