Le chapitre 1095 de One Piece sera très prochainement disponible, légalement, sur Glenat Max. Les prochaines pages des aventures de Luffy et ses amis ont néanmoins déjà fait l’objet de quelques leaks, qui dévoilaient à l’avance les grandes lignes de ce qui nous attendait. C’est désormais le chapitre dans son intégralité qui a fuité, quelques images à l’appui. Est-ce que la fameuse théorie qui enflamme la communauté va être confirmée ? Rien n’est moins sûr, mais un nouvel élément en fait naître une nouvelle. Comme d’habitude on précise au cas où, les lignes suivantes sont un résumé du prochain chapitre de One Piece et contiennent donc des spoilers.

Le chapitre 1095 de One Piece a leaké

L’histoire reprendra donc là où le chapitre 1094 s’était terminé. Bonney a attaqué Saint Saturn, alors dans la forme éveillée de son Zoan mystérieux. Les Vice-Amiraux sont donc aux aguets, mais leur chef leur ordonne de rester là où ils sont. Il explique que s’il avait souhaité esquiver l’attaque de Bonney il l’aurait fait. Il retire ensuite l’épée de sa poitrine et tout le sang qui coulait disparaît. Le Doyen se met alors à attaquer la fille de Kuma et Sanji simplement avec une aura émanant de ses yeux. Les deux victimes sont alors frappées en pleine tête, du sang coule de leur visage, mais au moins elles n’ont pas explosé contrairement à ce pauvre Marine du chapitre précédent de One Piece.

Au même moment, Kizaru s’excuse auprès de son supérieur, alors qu’il est au sol et semble incapable de bouger, tout comme Luffy. Saturn lui répond simplement qu’il est beaucoup plus lent que d’habitude cette fois. Justement, Saturn tente d'attaquer le Chapeau de Paille, mais Franky utilise une extension de ses bras pour sauver son capitaine. Vegapunk, Bonney, Sanji et le cyborg sont mystérieusement incapables de bouger à cause du pouvoir de Saturn. Le génie explique que si ce n’est pas un pouvoir scientifique, alors c’est un fruit du démon.

La légende de Nika

Saturn attrape ensuite Bonney qui lui lâche un “vous avez tué mon père”. Ainsi commence les fameux flashbacks du chapitre 1095 de One Piece, axés autour de Kuma et son passé. On voit d’abord l’ancien Grand Corsaire parler de Nika à sa fille en répétant le rythme du tambour propre à la figure légendaire et les deux dansent ensemble. Celui qu’on appelait le Tyran explique alors qu’il souhaitait être un héros qui libère les gens, tout comme Nika. De retour dans le présent, Saturn explique que Kuma appartient à la race des “Boucaniers”, un peuple qui a commis un crime grave dans le passé et qui aurait du sang de Géant, ce qui les rend instinctivement plus forts.

Nouveau flashback, 47 ans plus tôt sur l’île de Sorbet. On apprend que le père de Kuma appartenait à cette fameuse race et que sa mère était simplement une humaine. Cependant, les informations quant à son patrimoine génétique ont été rapportées à un agent du gouvernement mondial (via une prise de sang à l'hôpital semble-t-il) et toute sa famille a été capturée, puis réduite en esclavage à Mary Geoise. Après la mort de sa femme, le père de Kuma lui raconte la légende de Nika qui se raconte de membre en membre de leur race. Le paternel reproduit à son tour le rythme des tambours et danse avec son fils quand soudainement il reçoit une balle en pleine tête. Un Dragon Céleste trouvait qu’il était trop bruyant.

Le passé de Kuma

Quelques années passent. 38 ans avant les événements de l’île d’Egg Head, un Dragon Céleste explique que tous les trois ans, ils descendent de Mary Geoise pour participer à une chasse aux humains à grande échelle sur une île n’appartenant pas au Gouvernement Mondial. Ils y libèrent alors les esclaves les plus problématiques et les éliminent eux et les habitants des îles, pour ensuite réclamer leur territoire. Cette année-là, leur cible est God Valley, située à West Blue. Une terre avec des ressources précieuses et qui a en plus le culot d’utiliser le mot Dieu dans son nom.

Le Roi de l’île tente de stopper l’invasion des Dragons Célestes, mais il est tué par un Saint Figarland Garling plus jeune. Oui il ressemble un peu à Shanks, mais moins que ce qui avait été vendu dans les leaks précédents. Le noble est justement pressenti pour être le champion de cette édition. Saturn est également à God Valley et il a exactement la même apparence et le même âge que dans le présent. Il apprend que l’enfant Boucanier qui s'était échappé a été capturé. Dans la dernière page du chapitre 1095 de One Piece, on voit Kuma se faire traîner par les autres esclaves. C’est en réalité la suite du flashback aperçu dans le chapitre 1074.

Soudainement, deux ombres apparaissent, des enfants. Emporio Ivankov et une petite fille appelée Jinny/Ginny et tout sourire qui mange de la viande. Kuma et la future révolutionnaire discutent, Ivankov lui lance : « J’ai choisi de vivre, et toi ? » et le chapitre se termine. Il y aura malheureusement une pause la semaine prochaine. Certains fans sont persuadés que Ginny est la mère de Luffy, mais soyons honnêtes, elle pourrait tout aussi bien être celle de Bonney. Il faudra malheureusement patienter avant d'en savoir un peu plus.