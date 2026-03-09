Nintendo a énormément de choses à nous présenter en ce début d’année 2026, et il nous le confirme encore une fois avec un nouveau Nintendo Direct à venir dès ce soir.

Quand on vous dit que la communication de Nintendo est en feu en ce début d’année, ce n’est définitivement pas un euphémisme. Entre ses différents Nintendo Direct, son Treehouse Live, son Indie World et même son Pokemon Presents, l’éditeur japonais a d’ores et déjà donné rendez-vous six fois à la communauté depuis le mois de janvier. Et les choses vont continuer dès aujourd’hui avec une septième prise de parole, puisque Nintendo nous donne rendez-vous une nouvelle fois dans la soirée pour un énième Nintendo Direct.

Un nouveau Nintendo Direct aura lieu ce soir

Oui, ce lundi 9 mars à 22h (heure française), un nouveau Nintendo Direct dédié à Super Mario Galaxy Le Film sera diffusé sur les canaux officiels de la compagnie, qui nous promet alors « la bande-annonce finale » de cette suite à Super Mario Bros Le Film. À l’instar du premier Nintendo Direct diffusé en janvier dernier, il ne faut donc cette fois-ci s’attendre à aucune information concernant de futurs jeux à venir sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, mais uniquement à de nouvelles images du film à paraître au cinéma le 1er avril 2026.

Maintenant, faut-il s’attendre à autre chose qu’une simple bande-annonce ? Difficile à dire pour le moment. Néanmoins, sachant que la firme aime généralement agrémenter ses Nintendo Direct de quelques détails supplémentaires, il n’est pas impossible que nous ayons droit à deux ou trois surprises pour l’occasion. Par exemple, lors de la présentation du mois de janvier, il était notamment question pour Nintendo de nous en dire plus sur le personnage de Yoshi, qui jouera cette fois-ci un rôle prépondérant dans le film.

Et au vu des leaks survenus au cours des dernières semaines, qui ont notamment révélé la présence de personnages encore non annoncés, il n’est donc pas impossible que l’éditeur profite de ce nouveau Nintendo Direct pour étoffer le casting du film en amont de sa sortie. Dans tous les cas, nous n’aurons cependant pas à attendre bien longtemps avant de le découvrir, puisque la bande-annonce finale de Super Mario Galaxy Le Film sera dévoilée en avant-première dès ce soir, via la chaîne YouTube officielle de Nintendo.

Source : Nintendo