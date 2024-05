NieR 3 est-il secrètement en développement ? Le producteur Yosuke Saito ne nie pas spécialement son existence, mais a toutefois botté en touche. La peur que sa langue ne fourche ? « Cela fait maintenant quelque temps que je parle de mon envie de faire quelque chose avec Yoko et [Keiichi] Okabe (ndlr : le compositeur de la série). J'aurai des choses plus concrètes à dire dans un avenir relativement proche. Il se peut que ce soit NieR, il se peut que ce ne soit pas NieR (rires) » a déclaré Saito-san. Ce qui est sûr, c'est que NieR Automata est en passe de revenir sur le petit écran.

Une fenêtre de sortie pour NieR Automata Ver1.1a

Qu'est-ce que NieR Automata Ver1.1a ? Un jeu ? Un DLC ? Une adaptation live-action ? Rien de tout cela, même s'il y a un lien total avec le titre de PlatinumGames. Ce projet est une série d'animation qui reprend les événements du soft à sa manière. Après la première partie, diffusée en 2023, la suite arrive enfin très prochainement. Quand exactement ? C'est le hic, puisqu'il n'y a pas encore de date fixe. Mais on avance comparé à quelques mois auparavant étant donné qu'une fenêtre de sortie a été partagée. Vous pourrez voir NieR Automata Ver1.1a Partie 2 en juillet 2024. Et si tout se passe, ça devrait être en simulcast sur la plateforme Crunchyroll.

La première partie de NieR Automata Ver1.1a est toujours accessible pour les abonnés en intégralité. Comme pour les premiers épisodes, vous retrouvez les personnages du jeu. Mais la série d'animation fait aussi intervenir des protagonistes qui ont été vus dans d'autres médias, à l'instar de la pièce de théâtre YoRHa. D'un point de vue scénario, NieR Automata Ver1.1a s'arrête à la route B du jeu, et il y a donc encore des choses à couvrir. Ce qui ne veut pas dire que ce sera un copié-collé bête et méchant. La série d'animation sait prendre des libertés pour emmener la trame initiale et l'adaptation vers d'autres directions. Enfin, l'information principale à retenir est que LiSA, la danseuse et chanteuse taiwanaise, donne de la voix pour le générique d'ouverture pour cette saison 2 de NieR Automata Ver1.1a.