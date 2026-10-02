Après avoir joué dans l'excellente mais annulée série Spider-Noir, Nicolas Cage se lâche contre le « WWE à gros budget » que devient d'après lui le MCU.

Nicolas Cage n'a pas mâché ses mots sur Marvel à l'occasion de la Fan Expo Dallas, où l'acteur oscarisé a livré une critique assez véhémente du Marvel Cinematic Universe. Cela n'a pas manqué d'enflammer les réseaux sociaux, entre des détracteurs de la direction récente de Marvel qui lui donnent raison et d'autres qui rappellent ses propres liens avec les super-héros comme Ghost Rider ou plus récemment Spider-Noir.

Nicolas Cage qualifie le MCU de « WWE à très gros budget »

Durant la Fan Expo qui s'est récemment tenue à Dallas, Nicolas Cage a peut-être osé dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas à propos de ce qu'est devenu le MCU au fil des années, qui a fini par avoir les yeux plus gros que le ventre en réaction à son succès planétaire.

Nicolas Cage a ainsi déclaré auprès de Variety : « Je dis cela avec bienveillance, mais lorsque je vois ces comédiens de plus de cinquante ans, par ailleurs intelligents et remarquablement doués, enfiler des costumes ridicules et se préparer au combat (car, avouons-le, tout finit par se résumer à la bagarre), difficile de ne pas penser que le MCU est en train de devenir du WWE à très gros budget ».

Nicolas Cage a toutefois quelque peu nuancé ses propos après ce premier coup de sang : il juge que « Marvel avait démarré de façon remarquable, saluant ses premières histoires, notamment la manière dont le studio entrelaçait les récits et les origines de chaque personnage ».

Un acteur qui n'est pas étranger à l'univers Marvel

Si beaucoup ont partagé l'avis de Nicolas Cage, d'autres n'ont pas manqué de relever que l'acteur de 62 ans a lui aussi « enfilé des costumes ridicules » durant sa carrière. En 2007 et 2012, il a en effet incarné Ghost Rider, un personnage assez unique de Marvel. Puis, tout récemment, il a tenu le rôle principal dans l'excellente série Spider-Noir de Prime Video, malheureusement annulée au bout de seulement une saison.

Il se pourrait d'ailleurs que cette déclaration bien sentie de Nicolas Cage à l'égard du MCU ait un lien avec le fait qu'il ne pourra plus reprendre ce rôle de Ben Reilly qu'il incarnait avec autant de brio et de passion, bien que l'acteur semblait satisfait que la série ne dure qu'une saison.

Source : Variety