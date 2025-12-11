Netflix continue sur sa lancée avec un mois de décembre 2025 particulièrement bien rempli, notamment marqué par le retour d’une série très attendue par les fans. D’autant qu’il s’agit d’une véritable saga culte.

Netflix, comme les autres plateformes concurrentes telles que Prime Video, profite des fêtes de Noël pour lancer du lourd et des programmes très attendus. C’est le cas ici avec le retour d’une série attendue, qui devrait proposer des enjeux narratifs bien plus élevés.

Une série Netflix qui s'impose comme le lien officiel entre les jeux

Lara Croft revient.Après une première saison accueillie avec enthousiasme, même si certains ont exprimé quelques déceptions, Tomb Raider : La Légende de Lara Croft dévoile désormais sa saison 2 sur Netflix, disponible dès maintenant sur la plateforme. Une nouvelle qui tombe à pic pour les amateurs d’aventure, alors que l’héroïne emblématique est toujours attendue pour revenir du côté du jeu vidéo.

La série animée de Netflix a un rôle particulier dans l’univers Tomb Raider, elle sert de pont narratif entre la trilogie moderne des jeux vidéo (Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider et Shadow of the Tomb Raider) et les futures incarnations de Lara Croft. Cette saison 2 poursuit donc ce travail d’unification tout en élargissant l’univers, offrant une continuité appréciée par les fans de longue date.

On y retrouve une Lara plus expérimentée, marquée par ses aventures précédentes, mais toujours prête à repousser les limites de l’exploration. La série reste fidèle au ton plus mature de la trilogie « Survivor », tout en retrouvant la dimension mythologique et les énigmes qui ont fait la renommée de la saga.

Un monde plus vaste et des enjeux qui montent d’un cran

Cette nouvelle saison sur Netflix mise sur un cadre plus international et des enjeux plus élevés. Netflix promet des épisodes plus intenses, des découvertes archéologiques plus énigmatiques et une Lara encore plus déterminée. L’héroïne se retrouve embarquée dans une quête impliquant des artefacts anciens et des forces qui la dépassent, dans une ambiance oscillant entre thriller d’aventure et épopée mystique. Comme dans les derniers jeux finalement.

Visuellement, la série conserve son identité, avec une animation stylisée qui parvient à mêler action fluide, décors exotiques et moments plus... introspectifs. Le doublage reste un point fort, notamment du côté de la voix de Lara, incarnée par Hayley Atwell (en VO).

Source : Netflix