Netflix cherche constamment de nouvelles méthodes pour attirer des abonnés et augmenter ses revenus. L'une d'entre elles pourrait permettre de satisfaire à la fois la plateforme et le public. Explication.

Netflix, le géant du streaming vidéo, explore de nouvelles stratégies pour étendre son audience et augmenter ses revenus publicitaires. Selon un récent rapport, la société envisage de proposer un plan de streaming bien différent de ce à quoi nous sommes habitués actuellement. Cette initiative pourrait transformer la manière dont les utilisateurs consomment les contenus sur la plateforme.

Netflix en version gratuite ?

Historiquement, Netflix a expérimenté diverses approches pour rendre ses services accessibles à un plus grand nombre de personnes. Par exemple, en 2021, la société avait lancé un plan gratuit pour les smartphones Android au Kenya. Qui a toutefois été abandonné l'année suivante. La nouvelle proposition de plan gratuit avec publicités s'inscrit dans cette lignée d'expérimentations, visant à attirer davantage d'utilisateurs en Asie et en Europe, des régions où les réseaux de télévision gratuits sont courants. C'est ce que rapporte notamment Bloomberg.

La motivation principale derrière cette initiative est d'augmenter le nombre d'abonnés et d'attirer plus de revenus publicitaires. Actuellement, Netflix propose déjà un plan avec publicités. Le plus abordable de ses offres, disponible dans certaines régions à un tarif de 5,99 euros par mois. Selon Amy Reinhard, présidente de la publicité chez Netflix, ce plan compte actuellement 40 millions d'utilisateurs actifs, un chiffre en nette progression par rapport aux 5 millions de l'année précédente. De plus, ce plan représente 40 % des nouvelles inscriptions dans les pays où il est disponible. Dont la France.

Le développement d'une plateforme publicitaire interne, prévue pour fin 2025, fait également partie des plans de Netflix. Cette infrastructure permettra aux annonceurs de bénéficier de nouvelles méthodes d'achat. De nouvelles perspectives pour exploiter les données et de nouvelles façons de mesurer l'impact de leurs campagnes. En offrant un plan gratuit avec publicités, Netflix espère non seulement augmenter son audience mais aussi offrir aux annonceurs une plus grande visibilité et des opportunités d'engagement avec les utilisateurs.

Perspectives pour la plateforme

Cette stratégie de Netflix pourrait marquer un tournant dans le secteur du streaming. En introduisant un plan gratuit, l'entreprise pourrait non seulement capter une audience plus large, mais aussi se positionner de manière plus compétitive face aux autres plateformes de streaming et de télévision gratuite. Cependant, il reste à voir comment cette initiative sera accueillie par les consommateurs. Et si elle parviendra à maintenir un équilibre entre la gratuité et l'expérience utilisateur, souvent altérée par les publicités.