Netflix propose vraiment du très, très lourd aujourd’hui en termes de sorties. Parfait pour préparer Halloween (mais pas que) sous les meilleurs auspices. Quoi de neuf ?

Netflix régale aujourd’hui les cinéphiles avec quatre nouveaux films disponibles dès maintenant au catalogue. Entre thriller psychologique, vengeance sanglante, romance italienne et horreur culte, la plateforme a de quoi satisfaire toutes les envies. Du très lourd, clairement.

De très grosses sorties cinéma sur Netflix

Disponible dès maintenant sur Netflix, on retrouve American Psycho qui reste un choc, même vingt ans après sa sortie. Christian Bale y incarne Patrick Bateman, un golden boy new-yorkais obsédé par son image… et par le meurtre. Satire violente du capitalisme et des excès des années 1980, le film oscille entre comédie noire et cauchemar psychologique. Un classique du cinéma désormais accessible aux abonnés.

Bonne nouvelle aussi pour les fans d’action : Netflix accueille Kill Bill Vol. 1 et Vol. 2, deux œuvres cultes signées Quentin Tarantino. La Mariée, incarnée par Uma Thurman, part en croisade contre ceux qui l’ont trahie, dans une épopée visuelle entre vengeance, sabres et poésie sanglante. Avec leurs chorégraphies spectaculaires et leur ambiance unique, ces deux films Netflix rappellent à quel point Tarantino sait mêler style et intensité.

20/10 American Psycho Kill Bill Volumes 1 & 2 Lettres à Juliette Le Projet Blair Witch



Parenthèse romantique et horreur absolue

Pour un peu de douceur, Netflix propose aussi Lettres à Juliette, une comédie romantique portée par Amanda Seyfried. L’histoire nous entraîne à Vérone, où une jeune femme tombe sur une lettre d’amour vieille de plusieurs décennies et tente de réunir ses auteurs. Plein de charme et baigné de lumière italienne, ce film Netflix est une belle parenthèse sentimentale entre deux thrillers.

Le frisson s’invite aussi sur Netflix avec Le Projet Blair Witch, film culte de 1999 qui a popularisé le genre du « found footage ». Trois étudiants en cinéma partent en forêt pour enquêter sur une légende locale et disparaissent sans laisser de trace. Minimaliste, réaliste et toujours aussi angoissant, ce classique d’horreur trouve sur la plateforme une seconde jeunesse parfaite pour les soirées frissons.

Source : Netflix