Netflix a acquis les droits d'une nouvelle adaptation d'une oeuvre qui rencontre un beau succès critique et commercial. Ce sera disponible « bientôt » et ça a l'air superbe.

Netflix investit beaucoup dans les productions étrangères et notamment dans l'animation japonaise. Pour 2025, le service a été cherché un manga, qui a cartonné dès son premier tome au Japon, pour une adaptation en série animée. Si vous aimez l'horreur psychologique et les ambiances étranges, vous devriez être fort intrigués par la première bande-annonce qui fait déjà son petit effet auprès des fans et des non initiés. Le seul hic, c'est qu'il faudra attendre de longs mois avant la diffusion.

Netflix dévoile la série d'animation The Summer Hikaru Died

Netflix s'offre une nouvelle série très attendue qui est déjà un carton : The Summer Hikaru Died. Un show d'animation d'horreur psychologique adapté du manga de Mokumokuren. « Deux meilleurs amis, Yoshiki et Hikaru, vivent dans un village de la campagne japonaise. Ayant grandi ensemble, ils sont inséparables… jusqu'au jour où Hikaru revient de la montagne et n'est plus lui-même. "Quelque chose" s'est emparé du corps d'Hikaru, de ses souvenirs, de ses émotions… et le monde tel que les deux garçons le connaissent commence à s'écrouler ».

Il semblerait que Netflix ait très bien choisi puisque l'oeuvre a rencontré un beau succès critique et commercial dès sa parution aux éditions Kadokawa au Japon. L'adaptation en série est réalisée par Ryohei Takeshita (Jellyfish Can't Swim in the Night) avec le soutien de CygamesPictures, une filiale de Cygames (GrandBlue Fantasy), pour l'animation.

« Après la lecture passionnante de l'œuvre originale, j'ai réfléchi à la manière d'exprimer les images en animation. Notre équipe s'est attachée à capturer les émotions délicates de Yoshiki et d'Hikaru.Ainsi que la structure magnifique et novatrice du manga. Nous sommes impatients de partager ce travail avec vous » a déclaré le réalisateur à propos de la série Netflix. Le premier teaser officiel offre une belle ambiance étrange qui donne clairement envie d'en voir plus, mais il faudra attendre.

Même s'il est précisé que ce sera « bientôt » disponible, n'attendez pas une diffusion avant l'été 2025 sur Netflix. Vous voulez découvrir l'oeuvre originale avant l'adaptation ? Quatre tomes sont sortis en France par le biais de Pika Edition et sont actuellement disponibles.

Source : YouTube Netflix France.