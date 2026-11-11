Netflix a dévoilé la bande-annonce de sa prochaine grosse production cinématographique française à venir très bientôt sur la plateforme avec un gros casting en prime.

Pour clôturer son programme de novembre 2026, Netflix mise sur un monument de la littérature française. Quasimodo, l’âme de Paris est une libre adaptation de Notre-Dame de Paris qui replace le célèbre bossu dans le contexte des Trois Glorieuses de 1830, au cœur d’un Paris frappé par le choléra. Avec Vincent Cassel dans le rôle-titre, c’est clairement l’un des films SVOD les plus attendus de la fin d’année, surtout pour les amateurs de fresques historiques sombres. On se penche sur sa bande-annonce fraîchement dévoilée en attendant sa sortie le 27 novembre 2026 sur la plateforme au N rouge.

Que raconte Quasimodo, l'âme de Paris, le prochain film événement de Netflix et quand sort-il ?

Quasimodo, l’âme de Paris, la nouvelle grosse production cinématographique de Netflix ne se contente sur le papier pas de raconter à nouveau le roman de Victor Hugo. Le film imagine en effet la vie de l’homme qui aurait inspiré le personnage : un tailleur de pierre pris entre agitation politique et amour impossible, traqué par des scientifiques sans scrupules, qui se déroule en 1830, à Paris.

Réalisé par Richard Richet, ce film Netflix s’appuie sur les théories de l’archiviste britannique Adrian Glew, selon qui l'emblématique sonneur de cloches de Hugo serait inspiré d’un tailleur de pierre que l’écrivain aurait réellement croisé. Selon le cinéaste, le film parle de « la beauté du laid », mais aussi de lutte des classes, d’élites et de médecine.

Et la bande-annonce fraîchement partagée par Netflix donne le ton. Grâce à d’impressionnants maquillages, Vincent Cassel, qui incarne Quasimodo, y est méconnaissable, dans une version difforme du personnage qui évoque Elephant Man. Le trailer rappelle enfin que cette production ambitieuse et prometteuse arrive en exclusivité sur la plateforme SVOD ce 27 novembre 2026.

Qui joue dans Quasimodo, l'âme de Paris ?

Ce nouveau film Netflix s’appuie sur un casting français solide. En plus de Vincent Cassel (Mesrine, Les Trois Mousquetaires), on retrouve Benjamin Voisin, futur interprète de Johnny Hallyday dans un biopic attendu, et Karim Leklou, vu cette année dans La Bataille de Gaulle. Voici la distribution connue à ce jour :

Vincent Cassel : Quasimodo

: Quasimodo Daphné Patakia : Esmeralda

: Esmeralda Benjamin Voisin

Karim Leklou

Noémie Lvovsky

Sébastien Pouderoux

Les rôles de Quasimodo et d’Esmeralda sont confirmés, le reste du casting complétant la distribution étant encore à découvrir lorsque le film arrivera à la fin du mois sur Netflix.

Source : Netflix