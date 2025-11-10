Netflix prépare une semaine bien remplie pour ses abonnés avec une pluie de nouveautés à partir du 12 novembre. Entre retours de films cultes, comédies romantiques, aventures épiques et nouvelles séries venues des quatre coins du monde, la plateforme compte bien occuper vos soirées d’automne. Voici tout ce qui vous attend côté films et séries dans les prochains jours.

Les films de la semaine du 10 au 16 novembre sur Netflix

Netflix va encore enrichir son catalogue en novembre avec une sélection de films qui mêle grands classiques, comédies romantiques et aventures cultes. Dès le 12 novembre, les fans d’action retrouveront Lara Croft : Tomb Raider et sa suite Le Berceau de la Vie, deux films portés par Angelina Jolie dans le rôle de l’iconique archéologue. Les amateurs de comédies de saison pourront, eux, se plonger dans Un ex pour Noël, histoire idéale pour préparer l’hiver en douceur.

Les jours suivants s’annoncent tout aussi riches avec Crazy, Stupid, Love, l’une des comédies romantiques les plus populaires des années 2010, et le chef-d’œuvre de Steven Spielberg Il faut sauver le soldat Ryan, incontournable du cinéma de guerre. Côté productions françaises, Dans tes rêves, Golo & Ritchie, Astérix et Cléopâtre et Les Rascals viendront compléter la programmation du 14 et 15 novembre, entre humour, animation et cinéma social. De quoi satisfaire tous les goûts avant l’arrivée des grandes nouveautés de fin d’année sur Netflix.

12 novembre Lara Croft : Tomb Raider Lara Croft Tomb Raider : Le berceau de la vie Un ex pour Noël

13 novembre Crazy, Stupid, Love Il faut sauver le soldat Ryan

14 novembre Dans tes rêves Golo & Ritchie

15 novembre Astérix et Cléopâtre Les Rascals



Les séries de la semaine du 10 au 16 novembre

Netflix mise aussi sur la diversité côté séries avec plusieurs nouveautés prévues à la mi-novembre. Dès le 13 novembre, les abonnés pourront découvrir Last Samurai Standing, une série d’action japonaise où des guerriers se retrouvent plongés dans une lutte sanglante pour la survie. Le même jour, The Beast in Me promet un thriller psychologique intense, tandis que L’École des licornes : Chapitre 4 offrira une dose de magie et de bonne humeur pour les plus jeunes.

Le lendemain, place à la musique avec Nouvelle École – Saison 4, qui dévoilera ses épisodes 8 et 9. Le célèbre concours de rap revient avec toujours plus de talents et de rivalités, alors que les finalistes se rapprochent du grand dénouement. Une semaine bien remplie pour les abonnés Netflix, entre drames, action et divertissement musical.

13 novembre Last Samurai Standing The Beast in Me L’École des licornes : Chapitre 4

14 novembre Nouvelle École – Saison 4, épisodes 8 à 9



Source : Netflix