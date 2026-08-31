Netflix démarre son mois de septembre 2026 avec de gros films et la saison 2 d'une série que vous adorez. On notera aussi les nouveaux épisode d'une émission qui cartonne en ce moment.

Après un mois d'août conséquent pour Netflix, la plateforme attaque septembre sur les chapeaux de roue avec un très gros film qui a marqué 2023 en obtenant la Palme d'or à Cannes et la nouvelle saison de The Gentlemen, l'une de ses séries les plus appréciées du moment.

Tous les films du 31 aout au 6 septembre 2026 sur Netflix

Dès le 1er septembre 2026, Netflix ajoutera donc Anatomie d'une chute, le film à succès de Justine Triet qui a décroché la Palme d'or au Festival de Cannes 2023. Un homme meurt dans un chalet isolé, ce qui ressemblait d'abord à un suicide se transforme rapidement en enquête judiciaire et déclenche une réaction en chaîne que plus personne ne contrôle. Un thriller intelligent qui décortique cette affaire et ses répercussions sur l'entourage de la victime. Pour la suite, les amateurs de frissons pourront jeter un œil au cultissime Sixième Sens le 5 septembre, l'un de ces films qu'il faut avoir vus au moins une fois dans sa vie tant il a marqué sa génération et fait justement partie des références de la saga Scary Movie dont les trois premiers films arrivent eux aussi cette semaine sur Netflix.

1er septembre Anatomie d'une chute

2 septembre Quand on crie au loup

3 septembre Pour l'honneur

4 septembre Trilogie Scary Movie

Le Répondeur 5 septembre

Sixième Sens Bee Movie : Drôle d'abeille Le Visiteur du futur

6 septembre Toni, en famille



Toutes les séries du 31 août au 6 septembre 2026

Côté séries, Netflix va surtout miser sur The Gentlemen, la série de Guy Ritchie portée par Theo James (Divergente) et Kaya Scodelario (Crawl). Elle revient avec une saison 2 déjà fermement attendue par les fans alors que nos protagonistes sont empêtrés dans une très mauvaise affaire. Elle se déroulera précisément un an après les événements de la première saison, alors qu'Eddie (Theo James) et Susie (Kaya Scodelario) travaillent pour Bobby (Ray Winstone), un criminel à la tête d'un vaste empire tandis que ce dernier prend de plus en plus de risque dangereux.