Netflix vient de dévoiler la suite de The Gentlemen, une série très appréciée et dirigée par un réalisateur de talent à qui l'on doit déjà d'excellents films

Plus de deux ans après le succès de sa première saison, The Gentlemen fait enfin son retour sur Netflix. La série à succès créée par Guy Ritchie, déjà auteur du film du même nom, revient officiellement pour une saison 2 et nous dévoile déjà quelques images avec une première vraie bande-annonce.

Après son gros succès sur la plateforme, The Gentlemen revient avec une saison 2 dès le 3 septembre 2026. Netflix a confirmé la nouvelle en nous dévoilant par la même occasion une première bande-annonce qui donne le ton. Cette nouvelle saison sera composée de huit épisodes comme la première, mais l'on ne connaît pas encore le rythme de diffusion. Si Netflix ne change rien, il se pourrait que tous soient disponibles dès la date de sortie comme pour la saison 1.

Ce que raconte la saison 2

The Gentlemen est l'adaptation en série Netflix du célèbre film de Guy Ritchie qui porte le même nom. Le réalisateur reprend d'ailleurs son rôle derrière la caméra, mais également à la plume puisqu'il en a écrit la plupart des épisodes. Pour la première saison, il a toutefois été épaulé par Matthew Read, qui rempile lui aussi visiblement pour la saison 2.

La saison 2 de The Gentlemen se déroule un an après les événements de la première saison, alors qu'Eddie (Theo James) et Susie (Kaya Scodelario) travaillent main dans la main pour l'empire criminel de Bobby (Ray Winstone). Ce dernier prend de plus en plus de risques et des décisions dangereuses qui vont pousser Eddie et Susie à réagir.

Sans surprise, on retrouvera donc la plupart des visages familiers de la série, comme Theo James (Divergente), Kaya Scodelario, vue dans la série Spinning Out aussi disponible sur Netflix, ou encore Ray Winstone (Sexy Beast), mais aussi Giancarlo Esposito (The Boys, Far Cry 6). De nouveaux venus seront aussi de la partie, comme Hugh Bonneville (Downton Abbey), Benjamin Clementine, ou encore Maya Jama, pour ne citer qu'eux.

Un gros succès sur Netflix

La série a rencontré un franc succès sur Netflix avec plus de 462 millions d'heures vues. Elle est resté plus de 10 semaines dans le top 10 mondial en devenant même la seconde série britannique la plus regardée de 2024. La série a également reçu un accueil chaleureux des critiques et des spectateurs, au point de la hisser à la hauteur du film dont elle est tirée. Une belle réussite que la saison 2 a tout intérêt à réitérer.