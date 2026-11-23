Parce que le temps file toujours à une vitesse hallucinante, nous voilà déjà arrivés aux portes de la dernière semaine du mois de novembre, et donc par extension à celles du dernier mois de l’année. Mais rassurez-vous : si les actualités vont progressivement commencer à ralentir dans les semaines à venir, ce n’est pas le cas du programme des plateformes de SVOD, et en particulier Netflix, qui ont toujours des choses sous le coude pour leurs abonnés. La preuve avec ce qui vous attend dès cette semaine dans le catalogue de Netflix.

Les films Netflix de la semaine du 23 au 29 novembre 2026

Côté films, tout d’abord, la semaine sera surtout marquée par l’arrivée de The Mosquito Bowl, film de guerre signé Peter Berg avec Nicholas Galitzine et Bill Skarsgård. La plateforme accueillera également Quasimodo l’âme de Paris, drame historique français imaginant la vie du personnage ayant inspiré Victor Hugo ; aux côtés de La Daronne, comédie française avec Isabelle Huppert. Pour les amateurs de comédies romantiques, Netflix proposera aussi Fire Island et Le Mariage de l’année, tandis que le drame espagnol sera quant à lui représenté par Le Petit.

24/11 : Rob Love : L’Outsider (Documentaire)

25/11 : La Daronne The Mosquito Bowl

27/11 : Fire Island Quasimodo, l'âme de Paris Le Petit

28/11 : Le Mariage de l'année



Les séries de la semaine du 23 au 29 novembre 2026

Pour ce qui est des séries, le programme de la semaine sera en revanche extrêmement condensé, puisque l’ensemble des nouveautés arrivera dans le catalogue de Netflix en l’espace de deux jours seulement. Cela comprend notamment le thriller dramatique The Hunting Wives, de retour pour une saison 2, aux côtés du drame médical norvégien Toujours sur la brèche et de la série dramatique L’Enlèvement de Toos van der Valk. Pour le reste, Netflix proposera surtout des programmes dédiés à la jeunesse et un anime, accompagnés d’une télé-réalité culinaire.

23/11 : The Trials of Karen Read Rue Sésame – Volume 4 (Animation) The Great British Baking Show: Holidays – Saison 9 (Télé-réalité) Mark Rober’s CrunchLabs – Saison 6

26/11 : The Hunting Wives – Saison 2 Fool Night (Anime) Toujours sur la brèche L’Enlèvement de Toos van der Valk



Source : Netflix