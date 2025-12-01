Netflix met le paquet pour commencer le mois de décembre avec un énorme film attendu , d'autres cultes et une nouvelle série très prometteuse avec deux grandes stars.
Un très gros mois s'annonce pour Netflix qui commence dès cette semaine à nous sortir de gros films et séries pour tenir tête à Prime Video ou encore HBO Max. Dans les prochains jours vous pourrez donc retrouver les premiers films de Noël mais aussi quelques films cultes et des séries très appréciées. Voici la liste de tout ce qui vous attend.
Tous les films Netflix de la semaine du 1er au 7 décembre 2025
Côté films, ça frappe très fort dès le lundi 1er décembre avec la suite d'un film qui a cartonné : Troll 2. Le film de kaiju sauce mythologie norvégienne va ressusciter les monstres géants pour un affrontement au sommet. Après l'énorme surprise qu'a été le premier film, la suite voit les choses en plus grand et à l'instar de Godzilla, verra cette fois plusieurs monstres titanesques s'affronter. Mais ce début de mois de décembre sur Netflix sera surtout marqué par l'arrivée des films de Noël comme Un Noël de Folie, My Secret Santa ou encore Joyeux Noël. À cela s'ajoutent quelques films cultes comme Arrête-moi si tu peux avec Leonardo DiCaprio et Tom Hanks ou encore le film familial Stuart Little et bien d'autres nouveautés.
- 1er décembre
- Troll 2
- Parasite
- The Revenant
- Jerry Maguire
- Stuart Little
- Sex Academy
- Un Noël de folie !
- Les rois de la piste
- Le dernier jaguar
- 2 décembre
- The Holiday
- Matt Rife: Unwrapped – Impro de Noël avec le public (Humour)
- 3 décembre
- My Secret Santa
- Joyeux Noël
- 4 décembre
- Arrête-moi si tu peux
- 5 décembre
- Jay Kelly : film Netflix original avec George Clooney et Adam Sandler
- Ghost
- Clifford
- 6 décembre
- Juniors
Toutes les séries de la semaine du 1er au 7 décembre 2025
Côté séries c'est en revanche beaucoup plus timide sur Netflix puisqu'il n'y aura qu'une seule nouveauté : The Abandons. Une série western qui se déroule à Washington dans les années 1854 et qui nous raconte l'histoire de deux familles que tout oppose liées par le crime et représentées par deux femmes puissantes. Au casting, on retrouve du beau monde avec notamment Lena Headey (Game of Thrones) et Gillian Anderson (X-Files, Sex Education) dans les rôles principaux, mais aussi de jeunes visages comme Nick Robinson (Love, Simon) ou encore Diana Silvers (The Killer). Pour le reste des nouvelles séries il faudra attendre les prochaines semaines. À croire que Netflix veut clairement laisser la place à la saison 5 de Stranger Things.
- 4 décembre
- The Abandons