Un très gros mois s'annonce pour Netflix qui commence dès cette semaine à nous sortir de gros films et séries pour tenir tête à Prime Video ou encore HBO Max. Dans les prochains jours vous pourrez donc retrouver les premiers films de Noël mais aussi quelques films cultes et des séries très appréciées. Voici la liste de tout ce qui vous attend.

Tous les films Netflix de la semaine du 1er au 7 décembre 2025

Côté films, ça frappe très fort dès le lundi 1er décembre avec la suite d'un film qui a cartonné : Troll 2. Le film de kaiju sauce mythologie norvégienne va ressusciter les monstres géants pour un affrontement au sommet. Après l'énorme surprise qu'a été le premier film, la suite voit les choses en plus grand et à l'instar de Godzilla, verra cette fois plusieurs monstres titanesques s'affronter. Mais ce début de mois de décembre sur Netflix sera surtout marqué par l'arrivée des films de Noël comme Un Noël de Folie, My Secret Santa ou encore Joyeux Noël. À cela s'ajoutent quelques films cultes comme Arrête-moi si tu peux avec Leonardo DiCaprio et Tom Hanks ou encore le film familial Stuart Little et bien d'autres nouveautés.

1er décembre Troll 2 Parasite The Revenant Jerry Maguire Stuart Little Sex Academy Un Noël de folie ! Les rois de la piste Le dernier jaguar

2 décembre The Holiday Matt Rife: Unwrapped – Impro de Noël avec le public (Humour)

3 décembre My Secret Santa Joyeux Noël

4 décembre Arrête-moi si tu peux

5 décembre Jay Kelly : film Netflix original avec George Clooney et Adam Sandler Ghost Clifford

6 décembre Juniors



Toutes les séries de la semaine du 1er au 7 décembre 2025

Côté séries c'est en revanche beaucoup plus timide sur Netflix puisqu'il n'y aura qu'une seule nouveauté : The Abandons. Une série western qui se déroule à Washington dans les années 1854 et qui nous raconte l'histoire de deux familles que tout oppose liées par le crime et représentées par deux femmes puissantes. Au casting, on retrouve du beau monde avec notamment Lena Headey (Game of Thrones) et Gillian Anderson (X-Files, Sex Education) dans les rôles principaux, mais aussi de jeunes visages comme Nick Robinson (Love, Simon) ou encore Diana Silvers (The Killer). Pour le reste des nouvelles séries il faudra attendre les prochaines semaines. À croire que Netflix veut clairement laisser la place à la saison 5 de Stranger Things.