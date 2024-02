Netflix a fait le job en janvier 2024 avec des sorties qui ont été (très) bien reçues comme Le Cercle des neiges, Griselda, Sonic Prime saison 3 ou la seconde partie de La Créature de Kyŏngsŏng. Depuis quelques heures, la plateforme a embelli son catalogue avec Baby Bandito, une sorte de Casa de papel chilien visiblement, de la série historique Alexandre le Grand : Au rang des dieux, et d'autres nouveautés réellement incontournables. Voici les films et shows télévisés immanquables du 31 janvier et du 1er février 2024.

Une oeuvre culte vient animer les sorties Netflix

Pour terminer le mois de janvier, Netflix a sorti l'artillerie lourde avec une oeuvre japonaise iconique : Seven Deadly Sins. Le shonen de Nakaba Suzuki revient avec The Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse, une suite au manga original, déjà disponible au Japon depuis l'année dernière. De quoi s'agit-il ? D'une nouvelle série animée qui sera diffusée en deux temps. Pour le moment, 11 épisodes peuvent être regardés dès maintenant.

« Alors qu'une prophétie funeste plane sur le paisible royaume de Britannia, un garçon au coeur pur se lance dans un périple captivant de découverte... et de vengeance » synopsis officiel (via Netflix). Une réussite ? Avec une moyenne de 7,3/10 sur IMDb, le pari semble remporté, même si les avis sont nettement moins nombreux que pour d'autres productions. Mais vu l'aura de la série originale de Suzuki-san - très estimée dans le monde entier -, et si vous aimez l'animation, difficile de passer à côté.

Après évidemment, libre à vous d'aimer, de détester ou d'être mitigé, mais ce serait visiblement dommage de ne pas tenter l'aventure. Par contre, on ne sait pas encore quand Netflix envisage de sortir la partie 2 avec les épisodes restants, mais ce ne sera pas ce mois-ci. Sauf changement de dernière minute dans le calendrier des sorties.

Les films et séries du 1er février, c'est du lourd

The Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse est une des sorties Netflix de la semaine, mais il y a encore de gros morceaux à découvrir. Pour les amateurs de baston et de Mortal Kombat, le dernier long-métrage live-action est aussi disponible sur le service de SVOD. Mais il est temps également d'entamer le programme de février, et certains ajouts du 1er février sont tout simplement cultes. L'intégrale la série médicale Dr. House, Maman, j'ai raté l'avion ! ainsi que Maman, j'ai encore raté l'avion ! sont sur Netflix. Les plus jeunes pourront quant à eux profiter des Minions ou de la saga Moi, moche et méchant.

Films Netflix du 1er février 2024

Closer, entre adultes consentants (01 février)

The Peacemaker (01 février)

Le Temps de l'innocence (01 février)

J'irai où tu iras (01 février)

Maman, j'ai raté l'avion ! (01 février)

Maman, j'ai encore raté l'avion ! (01 février)

Hitch : expert en séduction (01 février)

Saga Moi, moche et méchant (01 février)

Les Minions (01 février)

Red Life (01 février)

Séries Netflix du 1er février 2024

Dr House - L'intégrale (01 février)

Ennemi public (01 février)