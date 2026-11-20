Netflix ajoute aujourd’hui à son catalogue un véritable phénomène de l’horreur moderne, qui avait fait exploser le box-office à sa sortie malgré son budget modeste.

Après avoir ouvert le mois de novembre 2026 avec Lara Croft : Tomb Raider et la saga Tous en scène, puis accueilli Death of a Unicorn le 18 et The Altruists le 19, Netflix poursuit sa lancée avec deux nouveaux films ce 20 novembre : Sœurs de sort et Smile. Et c’est clairement le second qui va attirer le plus les spectateurs.

Le film d'horreur Smile qui a enflammé le box-office disponible sur Netflix

Pour ce vingtième jour du mois, Netflix mise donc, comme un écho du programme d'octobre, sur le frisson avec Smile, long-métrage d’horreur psychologique écrit et réalisé par Parker Finn, dont c’était le tout premier film. Le cinéaste y adapte son propre court-métrage, Laura Hasn’t Slept, récompensé d’un prix spécial du jury au festival SXSW en 2020.

On y suit la Dre Rose Cotter, incarnée par Sosie Bacon, dont l’existence part en vrille après avoir été témoin d’un drame aussi brutal qu’étrange impliquant une patiente. Visions terrifiantes, sourires glaçants et événements inexplicables s’enchaînent alors, jusqu’à lui faire croire qu’une force surnaturelle s’acharne sur elle. Jessie T. Usher, Kyle Gallner, Kal Penn et Rob Morgan complètent la distribution, aux côtés de Caitlin Stasey, qui reprend son rôle du court-métrage.

Un film qui aurait dû sortir en streaming, mais qui a bien fait de passer par le cinéma

À noter d'ailleurs que, à l'origine, Smile devait justement sortir sur des plateformes de streaming comme Netflix avant de finalement prendre la tête du box-office américain et de dépasser largement les prévisions. Bien vu de la part de Paramount, puisque le film a récolté plus de 217 millions de dollars dans le monde pour un budget de seulement 17 millions. Un succès monstre qui a logiquement donné naissance à Smile 2 en 2024, porté cette fois par Naomi Scott, tandis qu’un troisième volet devait entrer en tournage en 2026.

Si vous aimez les ambiances anxiogènes, les jump scares bien sentis et les fins qui vous laissent un goût amer, c’est donc le moment idéal pour (re)découvrir ce petit bijou de malaise sur Netflix. Et pour les amateurs de sueurs froides qui en voudraient encore, notez que Black Christmas débarquera à son tour sur la plateforme au N rouge pas plus tard que le 22 novembre 2026.

Source : Netflix