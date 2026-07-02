Il n'est pas rare de voir de gros films rejoindre le catalogue Netflix, mais les voir arriver en groupe l'est un peu plus. Aujourd'hui la plateforme au N rouge accueille l'excellent thriller Seven, avec Brad Pitt notamment, ainsi que le génial Interstellar, dont la musique résonne encore dans la tête de nombreux fans de science-fiction. Deux films très différents qui sont disponibles dès ce 2 juillet 2026 sur Netflix.

Interstellar, le chef d'œuvre revient sur Netflix

Interstellar, le chef-d'œuvre de Christopher Nolan à qui l'on doit également la trilogie The Dark Knight ou encore Oppenheimer, revient sur Netflix après une très longue absence Monument de la science-fiction pour les uns, film surcoté pour les rares autres, Interstellar ne laisse pas indifférent. Il nous raconte le périple d'un père de famille qui voyage aux confins de l'espace afin de mener à bien une mission des plus périlleuses qui pourrait tout changer pour le futur. Mais ce voyage n'est pas sans conséquences, et elles peuvent être terribles.

Porté par un casting de talent avec notamment Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Michael Caine ou encore Timothée Chalamet, le film est aussi d'une beauté visuelle saisissante qui sert sa mise en scène souvent épurée et parfois impressionnante. Le est tout bercé par une bande-son désormais culte signée Hans Zimmer (Gladiator). Le film revient donc sur Netflix dès aujourd'hui et mérite le coup d'œil si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le voir.

Seven, un thriller à voir absolument, mais âmes sensibles s'abstenir

Thriller tendu, anxiogène et presque horrifique à sa manière, Seven rejoint le catalogue Netflix dès le 2 juillet 2026, mais il n'est pas à mettre entre toutes les mains. Le chef-d'œuvre de David Fincher (Fight Club, Gone Girl) sorti en 1995, est devenu un véritable classique. Le film nous fait suivre deux inspecteurs, l'un jeune, le second proche de la retraite, qui enquêtent sur un tueur en série obnubilé par les sept péchés capitaux qui lui servent d'inspiration pour ses crimes atroces. Un thriller noir et percutant comme il y en a peu sur Netflix finalement, dont les rebondissements sont encore gravés dans la mémoire de ceux qui l'ont déjà vu. Le film peut également se targuer d'avoir un casting 5 étoiles composé de Brad Pitt, Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow ou encore Kevin Spacey.

Source : Netflix