Netflix clôture son programme séries de novembre 2026 en beauté avec une dernière exclusivité événement, c'est disponible dès maintenant sur son catalogue.

Après notamment Bass X Machina, Une vie arrachée ou encore la saison 2 de Black Dove, c'est déjà le moment pour Netflix de boucler son programme séries pour novembre 2026. C'est cependant pour laisser toute la place pour l'une des plus grosses sorties de l'automne sur la plateforme au N rouge : The Altruists, la mini-série consacrée à l’ascension et à l’effondrement de FTX.

The Altruists disponible dès maintenant pour clôturer le programme séries de Netflix

The Altruists est donc disponible sur Netflix dès aujourd’hui en France. Bonne nouvelle pour les adeptes du binge-watching : les 8 épisodes sont mis en ligne d’un coup, sans diffusion hebdomadaire. La série est incluse dans l’abonnement, sans supplément pour les abonnés, et Netflix la classe 13+.

Côté histoire, la plateforme résume le show comme le récit de Sam Bankman-Fried et Caroline Ellison, deux jeunes idéalistes surdoués et ambitieux qui ont voulu réinventer le système financier mondial en un clin d’œil, pour finalement faire face à des accusations d’avoir volé 8 milliards de dollars et de devenir les Bonnie & Clyde de la cryptomonnaie.

Petite précision qui a son importance : si la série s’appuie sur des faits réels, Netflix reconnaît que les scènes intimes entre Sam Bankman-Fried et Caroline Ellison sont une fiction pour le bien de la série. Celle-ci s'inspire en effet des enquêtes de Kevin T. Dugan et Jen Wieczner pour le New York Magazine, mais se permet quelques libertés narratives.

Quel casting pour la série The Altruists ?

Le duo vedette de la série Netflix présente deux têtes d’affiche solides. Julia Garner (Ozark, Inventing Anna) incarne en effet Caroline Ellison, l’ancienne PDG d’Alameda Research, face à Anthony Boyle dans le rôle du fondateur déchu de FTX Sam Bankman-Fried. Ce dernier sort d’une belle série de rôles remarqués comme Masters of the Air et Manhunt.

Le casting principal se complète avec Alex Lawther (The End of the F***ing World) en Sam Trabucco, Karan Soni (Deadpool) en Nishad Singh, Naomi Okada en Claire Watanabe, Madison Hu (The Brothers Sun) en Constance Wang, Matt Rife en Ryan Salame et Eugene Young en Gary Wang. Bonus pour les nostalgiques : Paul Reiser joue Joe Bankman, Jennifer Grey prête ses traits à Sara Fisher Ellison et Terry Chen incarne CZ.

Derrière la caméra de cette série Netflix, il y a également du beau monde aussi. On peut en effet citer Graham Moore, créateur, scénariste et showrunner, oscarisé pour le scénario d’Imitation Game, épaulé par la co-showrunneuse Jacqueline Hoyt (The Underground Railroad, The Leftovers). Côté production, Barack et Michelle Obama sont producteurs exécutifs via Higher Ground Productions, la société derrière les succès Netflix Le Monde après nous et Bodkin, tandis que Julia Garner est elle aussi productrice exécutive.

Source : Netflix