Netflix semble avoir de grands projets pour les fans de Scooby-Doo. Une nouvelle série en prise de vue réelle, basée sur le célèbre dessin animé de Hanna-Barbera, est en cours de développement. Ce projet suscite déjà de vives réactions sur les réseaux sociaux, notamment autour de l'acteur Matthew Lillard, connu pour son interprétation de Sammy.

Netflix mise sur un classique

L'annonce a rapidement fait le buzz, propulsant Matthew Lillard au centre des discussions. Sa performance en tant que Sammy dans le film de 2002 avait été saluée pour sa fidélité au personnage original, malgré les critiques mitigées du film lui-même. Depuis, Lillard a prêté sa voix au personnage dans plusieurs projets d'animation, consolidant son association avec ce rôle emblématique.

Les utilisateurs des réseaux sociaux ne cachent pas leur enthousiasme à l'idée de voir Lillard reprendre son rôle. Certains suggérant même humoristiquement qu'il devrait se révéler être le coupable à la fin de la série. Cette idée fait écho à son rôle dans une adaptation cinématographique récente. Renforçant le désir des fans de le voir dans cette nouvelle production.

Peu de détails pour le moment

Les détails sur la série sont encore peu nombreux, mais elle est décrite comme un drame d'une heure. Les rôles des autres membres du gang Scooby restent à définir, suscitant une multitude de spéculations et d'espoirs parmi les fans de la série.

Concernant la production, Josh Appelbaum et Scott Rosenberg, connus pour leur travail sur des adaptations de franchises célèbres comme Cowboy Bebop et Venom, sont annoncés à l'écriture. Leur implication laisse présager une approche peut-être innovante de cette série culte. En parallèle, l'animation continue de jouer un rôle clé dans l'univers de Scooby-Doo. Avec la sortie récente de la deuxième saison de Velma par Warner Bros. Animation, accueillie avec des avis partagés.

Scooby-Doo est un personnage qui a marqué des générations depuis sa première apparition télévisuelle en 1969. Le tout dans la série Scooby-Doo, Where Are You! créée par Hanna-Barbera. Conçu initialement pour offrir un contenu adapté aux jeunes téléspectateurs, ce grand chien peureux et son groupe d'amis détectives amateurs ont rapidement capturé le cœur du public. Espérons que la série en direct conserve l'ambiance des années 60 du programme.