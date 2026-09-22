Netflix ne renouvellera pas cette série adorée malgré 5 saisons à succès et plusieurs dizaines de millions de vues cumulées. Mais que les fans se rassure, sa créatrice a un autre projet intéressant sous le coude.

Netflix vient de faire une croix sur À l'ombre des magnolias, l'une de ses meilleures séries après près de 5 saisons et ce, malgré le succès. Sa showrunneuse ne rend toutefois pas le tablier puisqu'elle planche déjà sur de nouveaux projets pour Netflix avec Ladies of the House, une nouvelle série qui mélange drames et histoires romantiques.

Netflix met un terme à la série A l'Ombre des Magnolias

Débutée en 2020, À l'ombre des magnolias est une série tirée des romans à succès de Sherryl Woods. On y suit trois amies de longue date qui jonglent entre leur vie de famille, leurs petits jardins secrets et leur carrière dans une petite ville d'Amérique. Mélange de comédie romantique teinté de drame, la série a rencontré un franc succès en cumulant plusieurs dizaines de millions de spectateurs à chaque saison.

Malgré des résultats plus que convaincants, Netflix n'a pas donné suite à la série qui se termine donc avec sa saison 5 disponible depuis le 18 septembre 2026. À l'ombre des magnolias se termine donc au bout de 50 épisodes, mais boucle bien la boucle, personne ne restera sur sa faim. « Vivre à Serenity pendant cinq saisons a été un privilège et une bénédiction. Même si notre aventure est malheureusement arrivée à son terme, j'espère que Serenity aura toujours une place dans votre cœur.» déclare Sheryl J. Anderson sur son Instagram.

Une nouvelle série déjà sur les rails

La showrunneuse, est d'ailleurs déjà prête à passer à autre chose mais toujours pour Netflix avec Ladies of the House, une nouvelle adaptation de roman. On suivra une femme devenue veuve contrainte de s'occuper d'un vaste domaine viticole avec ses deux filles adultes après le décès de son mari. Pour l'heure, ce projet n'en est qu'à ses débuts et n'a pas encore de date de sortie, ni même de casting confirmé.

Source : Netflix