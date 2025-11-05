Cette très bonne série Netflix vient de confirmer une nouvelle saison alors que celle en cours vient tout juste d’arriver il y a quelques jours. Un vrai succès pour cette série drôle et tendre, très appréciée des spectateurs.

Netflix est souvent critiqué et pointé du doigt pour mettre brusquement un terme à ses séries, parfois sans prévenir, mais heureusement ce n’est pas le cas pour toutes. L’une des séries les plus appréciées de ces derniers temps vient de confirmer qu’elle reviendra pour une nouvelle saison très prochainement.

Cette excellente série Netflix confirme sa nouvelle saison !

Besoin de sourire un peu en ce moment ? Pourquoi ne pas jeter un œil à Nobody Wants This, une comédie romantique avec Kristen Bell (Veronica Mars, The Good Place) et Adam Brody (Newport Beach, Wedding Nightmare). Ils incarnent deux êtres que tout oppose sur le papier mais qui finissent par se rapprocher, avant de vivre bien évidemment tout un tas de hauts et de bas, ça va de soi. Elle est impulsive et un peu folle, lui est un jeune rabbin qui vient tout juste de rompre et chacun est mal vu dans l’entourage de l’autre.

La série a immédiatement fonctionné non seulement grâce à son duo efficace, mais aussi à son rythme, son humour et ses drames. Après une première saison réussie, Nobody Wants This a eu droit à une seconde, et voilà maintenant que Netflix signe pour une saison 3. Ce sont les acteurs principaux eux-même qui ont annoncés la nouvelle via le compte X officielle de la plateforme de streaming. Pas de date de sortie pour le moment, mais nul doute que cette dernière est d’ores et déjà en route.

La saison 2 de Nobody Wants This est disponible sur Netflix depuis le 23 octobre seulement. Noah et Jane sont plus prêts que jamais à s’engager l’un avec l’autre et à faire en sorte que leurs familles respectives les soutiennent. Mais bien évidemment, tout n’est pas aussi facile lorsque l’on est aussi différent, surtout quand l’entourage s’en mêle. Les deux amoureux vont donc devoir tout faire pour sauver leur relation et dessiner leur avenir.

Source : Netflix