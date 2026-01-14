Netflix ajoute une série ultra culte à son catalogue, impossible d'être passé à côté dans les années 2000 à 2010. Certains ont encore le générique en tête, c'est sûr.

Netflix vient d'ajouter une série absolument culte dans son catalogue, et en intégrale avec ça. Difficile d'être passé à côté à l'époque de sa diffusion sur M6, et si vous ne l'avez jamais vue, vous avez forcément déjà entendu son générique, qui reste très facilement en tête.

Netflix se paie une nouvelle série culte qui rappellera des souvenirs à beaucoup

Bien avant ce bon vieux Henry Cavill, Tyler Hoechlin et désormais David Corenswet, c'était Tom Welling qui incarnait le légendaire Superman dans une série très teenage à l'époque, Smallville qui arrive donc sur Netflix. On revisitait l'adolescence de l'homme d'acier, qui devait jongler entre sa double identité, les yeux doux de Lana Lang et son ami et adversaire Lex Luthor. Cette série culte aura suivi toute une génération d'adultes d'aujourd'hui, et elle débarque en intégralité sur Netflix. L'occasion de (re)découvrir près de 10 saisons faites d'intrigues, d'affrontements contre des super-vilains marquants de l'univers DC, mais aussi d'histoires d'amour parfois impossibles.

Tom Welling, depuis un peu disparu des radars, tient l'affiche de cette série culte durant près de 10 saisons aux côtés d'Allison Mack, autre actrice constante qui sera restée jusqu'au bout avant ses graves accusations qui lui ont valu un séjour en prison. Tout au long de la série, désormais dispo sur Netflix, on croisera des visages connus de l'univers DC, mais également quelques inédits. La série rencontrera un succès rutilant durant ses 7 premières saisons avant de commencer à piquer pour les trois dernières, tout le monde n'ayant pas forcément apprécié les changements parfois radicaux d'ambiance. Cela étant, Smallville reste une valeur sûre dans son genre, et les fans nostalgiques de l'époque pourront replonger sans mal puisque tout est désormais disponible sur Netflix.

Bande-annonce de la saison 1 de Smallville, dispo en intégralité sur Netflix en janvier 2026

