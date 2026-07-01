Quand une série rencontre un franc succès sur Netflix, la plateforme ne tarde généralement pas à lui offrir une suite. One Piece en est l’exemple parfait avec deux saisons commandées d’un coup et tournées d’affilée. La saison 3 vient justement d’achever son tournage, quelques mois après la sortie de la seconde salve d’épisodes. Mais toutes les productions ne profitent pas du même traitement. A l’heure où les budgets s’envolent, le géant du streaming n’hésite plus à annuler certaines de ses créations, parfois malgré un très bon accueil. C’est précisément ce qui vient d’arriver à l’une de ses séries de science-fiction événement de l’année.

Netflix annule sa série SF événement après une seule saison

Les succès critiques ne suffisent plus toujours à sauver une série. La plateforme a en effet décidé de mettre un terme à The Boroughs, sorte de « Stranger Things des vieux », après une seule saison et à peine un mois après son lancement sur Netflix. Une annonce d’autant plus surprenante que cette nouvelle production de science-fiction portée par les créateurs de Stranger Things affichait des scores particulièrement flatteurs auprès de la presse et a reçu un accueil assez enthousiaste des abonnés.

D’après les informations de The Hollywood Reporter, plusieurs facteurs auraient pesé dans cette décision. Le premier serait avant tout économique. Comme souvent avec les productions de SF, les coûts sont particulièrement élevés et imposent des audiences importantes pour rentabiliser l’investissement. A l’exception d’Apple TV, qui termine généralement ses séries coûte que coûte, mais chez Netflix, ça ne pardonne pas. Malgré un démarrage honorable, The Boroughs n’aurait pas atteint les objectifs fixés par la plateforme.

Bande-annonce en anglais

Une série qui avait reçu un très bon accueil

L’autre élément concernerait les frères Duffer, qui ont récemment conclu un partenariat avec Paramount, pour lequel ils préparent un film attendu pour le courant 2028. Netflix aurait préféré s’éviter une garde partagée en mettant fin à l’aventure. Cette annulation risque d’autant plus de laisser un goût amer aux amateurs de science-fiction que la première saison s’achevait sur un rebondissement majeur et laissait volontairement de nombreuses questions en suspens.

Peut-être que les frères Duffer, à la production, ou Jeffrey Addiss et Will Matthews se décideront à révéler leurs plans initiaux plus tard. Pour mémoire, la série Netflix suivait un groupe de résidents d’une maison de retraite confrontés à une menace surnaturelle, reprenant le mélange de fantastique, d’émotion et d’intrigues qui avait fait la réputation de Stranger Things. La série ne suivra malheureusement pas la même trajectoire, malgré des avis ayant culminé 97% d’avis positifs sur Rotten Tomatoes et un score de 78% des spectateurs.

Source : THR