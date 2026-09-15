Netflix va s'attaquer à certaines des licences les plus cultes de Sega, mais aussi une petite nouvelle qui éveille déjà la curiosité. Sonic et d'autres vont arriver sur la plateforme.

Sega et Netflix s'associent pour pas moins de trois transpositions de jeux à l'écran. La plateforme de SVOD vient de s'offrir les droits d'adaptation non seulement de Sonic, mais aussi de deux autres licences du célèbre éditeur japonais. La fièvre des adaptations de jeux vidéo n'est pas près de s'arrêter. Découvrez avec nous ce qui vous attend.

Netflix va produire une série Sonic et deux films de jeux Sega

C'est une grosse prise pour Netflix. Après les adaptations plus ou moins à succès de manga, le service de streaming s'attaque concrètement au monde du jeu vidéo. Outre la série Assassin's Creed en préparation, elle s'apprête à produire trois adaptations tirées du catalogue de Sega :

Crazy Taxi : un film de comédie sur un scénario de Dan Gregor et Doug Mand (Y a-t-il un flic pour sauver le monde ?)

: un film de comédie sur un scénario de Dan Gregor et Doug Mand (Y a-t-il un flic pour sauver le monde ?) Sonic : un dessin animé jeunesse sur l'enfance du hérisson bleu

: un dessin animé jeunesse sur l'enfance du hérisson bleu Stranger Than Heaven : un film dans l'esprit du jeu à sortir

Voilà qui s'inscrit vraiment dans l'esprit de revival de Sega. L'éditeur semble plus que jamais décidé à raviver ses licences historiques, comme c'est le cas ici avec Crazy Taxi et Sonic. Cependant, il tient aussi à faire briller ses nouveaux projets. C'est à Stranger Than Heaven qu'on pense ici, adaptation d'un jeu pas encore sortie mais qui atteste à travers ses trailers d'une forte dimension cinématographique avant même le film Netflix.

Brandon Riegg, vice-président du pole de la non-fiction et du transmédia chez Netflix, a expliqué que « les grands jeux ont déjà ce que toute adaptation recherche : des personnages que les gens aiment, des univers connus par cœur et une communauté de fans impliquée ». Le service de streaming y voit vraisemblablement une belle opportunité de surfer sur des succès passés, mais pas que. Riegg poursuit : « nous allons travailler sur trois ères complètement différentes du catalogue de Sega, célébrant ce que les fans aime tout en les amenant vers un nouveau public ».