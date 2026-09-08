La rentrée est arrivée, et le moins que l’on puisse dire, c’est que nous n’aurons pas le temps de nous ennuyer. Tant du côté des jeux, dont les sorties vont se multiplier en ce mois de septembre 2026, que du côté des plateformes de streaming, qui nous réservent d’ores et déjà un beau planning. Pour preuve, alors que Scary Movie a eu droit à un retour remarqué au cinéma en juin dernier avec Scary Movie 6, l’heure est venue pour Netflix de faire plaisir aux fans les plus nostalgiques avec l’arrivée des trois premiers films de la saga dans son catalogue.

Scary Movie 1, 2 et 3 rejoignent le catalogue de Netflix

Oui, quelques semaines seulement après le retour de Cindy, Brenda, Ray, Shorty et toute la bande sur grand écran, Netflix a mis à disposition de l’ensemble de ses abonnés le 4 septembre dernier la première trilogie, comprenant tous les films Scary Movie sortis entre 2000 et 2003. Et tout le monde s’accordera à le dire : il s’agit alors incontestablement des meilleurs films de la franchise. En particulier les deux premiers qui, rappelons-le, sont les deux seuls à avoir été réalisés par les frères Wayans, sans compter bien sûr le très récent sixième volet.

Caractérisés par leur humour absurde et leur côté parodique poussé à l’extrême, ces films notamment portés par Anna Faris et Regina Hall ont incontestablement marqué toute une génération de spectateurs, qui multiplient aujourd’hui encore les références à Scary Movie dans de nombreuses discussions. Ses innombrables gags inspirés de grandes franchises horrifiques comme Scream, Souviens-toi… l’été dernier, Le Projet Blair Witch, L’Exorciste ou encore The Ring, en effet, sont largement considérés comme cultes dans la pop-culture.

Autant dire qu’il s’agit d’une très belle prise pour Netflix, donc, surtout pour les fans qui ont été déçus par Scary Movie 6. Car ce dernier a peut-être réalisé le meilleur démarrage de la série au box-office, mais il a lourdement été atomisé par le public, qui a peiné à retrouver la finesse de l'humour qu’il aimait tant à l’origine. Et ce malgré le retour des frères Wayans à la barre pour la première fois depuis Scary Movie 2 ; et surtout d’une partie du casting du film original, qui reste considéré comme le meilleur de toute la franchise par les fans.

Source : Netflix