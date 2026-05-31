Pour les fans de comédies et de films parodiques en tout genre, l’une des plus grandes références en la matière est officiellement de retour. Après une décennie d’absence – et même deux si l’on omet l’horrible cinquième volet que tout le monde préférait oublier, Scary Movie s’apprête en effet à revenir dans nos salles obscures avec Scary Movie 6, dont la sortie est attendue pour le 3 juin 2026 en France. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que pour leur grand retour à la barre, les frères Wayans ont décidé de faire les choses à fond.

Scary Movie 6 arrive bientôt, et ça promet déjà du lourd

Car oui, outre le fait de ramener cette saga culte pour toute une génération sur le devant de la scène, Scary Movie 6 marque aussi et surtout la réunion tant attendue de toute l’équipe originale, qui n’avait plus travaillé ensemble depuis Scary Movie 2 en 2001. Voilà qui explique donc pourquoi la sortie de ce nouvel épisode fait office de véritable événement pour les fans, et surtout pourquoi la campagne marketing qui entoure le projet est aussi poussée. En particulier en France, où Paramount Pictures ne lésine définitivement pas sur les moyens.

Détournements des affiches des films d’horreur les plus populaires de ces dernières années, spots promotionnels complètement déjantés, parodies des formats les plus tendances sur les réseaux sociaux… Les réalisateurs de Scary Movie 6 ne manquent, comme à leur habitude, pas d’imagination pour le promouvoir. Quitte à aller jusqu’à se payer les services de Nabilla et d’Afida Turner, qui ont toutes deux pris part au marketing du film avec, pour la première, son fameux « Non mais allô quoi » ; et pour la seconde, une démonstration de sa folie naturelle.

Et on ne va pas se mentir : outre le fait qu’il s’agisse d’un pur coup de génie marketing, cela ne va pourrait pas plus nous conforter dans l’idée que les frères Wayans restent aujourd’hui encore les maîtres en matière d’humour absurde et déjanté. Besoin d’une preuve supplémentaire ? Rendez-vous sur le site SubservientGhostface.com, et amusez-vous à donner des ordres au Ghostface de Scary Movie 6 pour voir ses réactions. Vous verrez, c’est tout simplement hilarant. À ce stade, on espère ainsi plus qu’une chose : que le film sera à la hauteur de sa campagne marketing.

Source : Paramount Pictures