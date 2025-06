Netflix dévoile enfin des nouvelles de sa série événement, avec à la clé un acteur très apprécié. De quoi relancer encore un peu plus l’intérêt autour de cette production.

Netflix vient de dévoiler une nouvelle vidéo pour la saison 2 de Mercredi, la série phénomène dérivée de la Famille Addams. Plutôt qu’un trailer classique, la plateforme joue la carte de l’originalité avec une fausse publicité pour la Nevermore Academy. L’occasion d’en apprendre plus sur les changements à venir dans l’école… et sur la nouvelle figure d’autorité : le principal Barry Dort, incarné par Steve Buscemi.

Une fausse pub pour une vraie rentrée sur Netflix

Présentée comme une vidéo promotionnelle de l’établissement, cette bande-annonce Netflix détourne habilement les codes du spot institutionnel pour installer une ambiance plus étrange, fidèle à l’univers de la série. On y découvre un Nevermore Academy en pleine opération de reconquête d’image, après les événements chaotiques de la première saison.

Mais cette campagne de communication cache mal une vérité plus sombre. Dès les premières secondes, Barry Dort, nouveau principal de l’école, accuse directement son prédécesseur, Larissa Weems, d’être responsable du fiasco de l’an passé :

« L’an dernier, cette école, ce sanctuaire, a été attaqué à cause de ma prédécesseure, Larissa Weems. Je me réjouis de pouvoir réparer ses erreurs. »

Le ton est donné : cette saison 2 sur Netflix ne repartira pas d’une page blanche, mais cherchera à reconstruire sur les ruines laissées par le final explosif de la première saison.

Un nouveau visage à la tête de l’Académie

Le principal Dort, incarné par Steve Buscemi (Fargo, The Big Lebowski), acteur ultra apprécié, promet d’être l’opposé complet de Weems. Là où cette dernière tentait d’intégrer les "marginaux" à la société, Dort semble vouloir les célébrer dans toute leur singularité. Il annonce même le retour de traditions oubliées, comme la Founder’s Pyre Ceremony.

Reste à savoir comment cette nouvelle philosophie sera reçue par les élèves… et surtout par Mercredi, qui n’a jamais vraiment été une élève comme les autres. La première moitié de la saison 2 (Volume 1) sera disponible sur Netflix à partir du 6 août 2025. La deuxième partie est attendue pour le 3 septembre. Après une première saison à succès portée par Jenna Ortega, la série revient avec son lot de nouveautés, tout en restant fidèle à son identité.

