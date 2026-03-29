Netflix prépare un reboot pour l'une des comédie les plus culte des année 2000, un vrai carton qui n'a pas pris une ride. Mais pour ce nouveau projet, la plateforme va faire les choses bien.

Netflix fait parfois dans l'original, mais il arrive aussi souvent que la plateforme tape dans ce qui marche ou a marché à un moment ou à un autre. C'est donc sans surprise que l'on apprend aujourd'hui que le géant de la SVOD serait en train de préparer une sorte de remake, ou de reboot, d'un film feel-good hyper apprécié des enfants des années 2000.

Netflix prépare un reboot pour cette comédie culte, mais veut faire ça bien

Il ne méritait peut-être pas de reboot pour certains, mais Netflix veut tenter le coup et met les petits plats dans les grands. La plateforme a en effet décidé de se lancer dans un reboot de 30 ans sinon rien. L'histoire d'une jeune fille qui, après une expérience des plus humiliantes à l'école, fait le souhait de devenir une femme au plus vite. Le lendemain, l'adolescente de 13 ans en a désormais 30, lancée en plein dans une vie d'adulte dont elle ne connaît absolument pas les codes. Fraîche et extrêmement drôle, portée par une Jennifer Garner en très grande forme, cette comédie a marqué une génération d'ados des années 2000. Le film est même disponible sur Netflix d'ailleurs.

Outre Garner, on pouvait également retrouver Mark Ruffalo, qui n'était pas encore notre Hulk international. tous les deux formaient un duo explosif et terndre, et tenaient l'affiche de cette comédie sur le passage à l'âge adulte et les difficultés rencontrées par les adolescents.

30 ans Sinon rien que vous pouvez retrouver sur Netflix

Le nouveau film Netflix va donc renaître de ses cendres avec un nouveau duo d'acteurs. La bonne nouvelle, c'est qu'il s'agit de nouveaux visages qui se sont déjà démarqués dans le genre. On retrouvera ainsi Emily Bader, une actrice récemment vue dans People We Meet on Vacation, une comédie romantique efficace sur Netflix. Pour lui donner la réplique, c'est Logan Lerman qui a été choisi, connu pour tenir le rôle principal des deux films Percy Jackson ou encore dans Le Monde de Charlie aux côtés d'Emma Watson. On ne sait pas encore comment se goupille ce nouveau projet, mais il a été confirmé que Jennifer Garner serait elle aussi impliquée en tant que productrice exécutive. Voilà qui devrait rassurer les fans concernant cette nouvelle production Netflix.