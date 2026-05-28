Netflix a de très nombreuses cordes à son arc et beaucoup de ses séries sont très appréciées. Alors que certains de ses plus gros programmes, comme Stranger Things, ou encore Squid Game, sont terminés, d'autres séries continuent leur petit bout de chemin. C'est déjà le cas cette semaine de Meurtre mode d'emploi, avec Emma Myers, mais une autre série revient aujourd'hui après le carton de sa première saison.

Une autre série appréciée de Netflix revient avec une nouvelle saison cette semaine

Dès sa sortie en 2025, Les Quatre Saisons s'est imposée comme l'une des séries les plus appréciées du catalogue Netflix. La première saison a rapidement conquis les spectateurs de la plateforme, qui a confirmé une seconde saison moins de deux semaines après son lancement. Une réussite fulgurante pour cette adaptation du film éponyme réalisé par Alan Alda, dans les années 80. La série Netflix en reprend grandement l'essence tout en l'actualisant. On y suit ainsi un groupe d'adultes, leur vie au quotidien, les amitiés de longue date, les histoires de couple mais aussi les tensions, les blessures et les liens profonds qui unissent les personnages.

Une comédie dramatique efficace, portée par un casting 5 étoiles qui peut se targuer d'avoir plusieurs têtes très connues du petit et grand écran comme Steve Carell (The Office), Tina Fey (Only Murders in the Building), mais également Colman Domingo, Marco Calvani, Kerri Kenney-Silver, Will Forte ou encore Erika Henningsen.

Des actrices et acteurs que l'on retrouvera dès aujourd'hui dans la saison 2 qui arrive sur Netflix. Après une année éprouvante, les amis reprennent leur tradition de vacances en groupe, mais le séjour se fait cette fois avec un nouveau bébé, et tout un tas d'autres problèmes. Pour cette seconde saison, la série Netflix quitte le New Jersey pour l'Italie. Au total, la saison 2 de la série Les Quatre Saisons sera composée de 8 épisodes comme la première.