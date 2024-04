Netflix est sous le feu des critiques et vient de créer une vive polémique autour de l'une de ses nouveautés phares du mois. La firme au N rouge a joué avec le feu et est en train de se brûler.

Comme chaque mois, Netflix propose des dizaines et des dizaines de nouveaux films, séries, documentaires et émissions aux abonnés. Les sorties d'avril 2024 permettent à la plateforme de signer l'un de ses meilleurs mois, avec des programmes variés et qui touchent plusieurs types de public. Parmi ces ajouts, il y en a qui fait un véritable carton, mais son succès est entaché par une controverse ces dernières heures. N n'a visiblement pas été honnête et l'apprend à ses dépens avec un retour de flammes des internautes.

Une nouveauté Netflix d'avril 2024 qui choque le public

Les sorties Netflix d'avril 2024 sont encore incomplètes, mais la firme au N rouge peut déjà se féliciter d'avoir exploser les compteurs avec Les Vérités de Jennifer. Un documentaire réalisé par Jenny Popplewell (L'affaire Watts : chronique d'une tuerie familiale) disponible depuis le 10 avril dernier. Pendant près d'une heure trente, What Jennifer Did revient sur un drame qui a bouleversé la ville de Markham, au Canada, et le quartier d'Unionville. En 2010, une jeune femme appelle la police paniquée, et en pleurs, invoquant un cambriolage en cours et la disparition de ses parents. Mais très vite, l'histoire prend un tournant sordide au cours duquel Jennifer Pan est accusée d'avoir orchestré l'assassinat de ses parents. Sa mère y a laissé sa vie, tandis que son père a été grièvement blessé à la tête à l'époque.

Dans ce documentaire Netflix, Jenny Popplewell dresse le portrait de cette jeune femme en apparence innocente, qui a été reconnue coupable et condamnée à la prison à perpétuité comme ses complices. Et il y a un passage qui est actuellement au cœur d'une grosse polémique, et qui se situe à la 28ème minute. C'est à ce moment précis où ce doc Netflix fait intervenir une amie proche. Selon elle, Jennifer est quelqu'un de « pétillante, heureuse et vraie ». Pour illustrer ces propos, le film documentaire intercale des images de la jeune femme très souriante et en train de faire le signe Victoire avec ses deux mains. Rien d'anormal jusque-là.

Crédits : The Byte.

Le scandale sur Les Vérités de Jennifer

Sauf que vous allez le voir avec les clichés, Netflix est accusé d'avoir utilisé l'intelligence artificielle pour recréer ces photos qui n'existent pas en réalité. C'est le média The Byte qui a alerté là-dessus et qui a dévoilé au grand jour la supercherie. Si l'on observe attentivement, on peut voir des doigts manquants, un visage et des doigts difformes, des objets irréels etc.

Alors où est le problème ? Les Vérités de Jennifer est censé être factuel et relater ce drame familial, sans altérer quoique ce soit. Hors, là, Netflix se retrouve à amplifier l'image d'une jeune femme bien sous tous rapports, avec des éléments inventés de toutes pièces. Ce qui choque les internautes et qui a mis le feu aux poudres. Et c'est d'autant plus grave qu'il y a aujourd'hui des inquiétudes sur l'utilisation de l'IA et de ses dérives.

On a ici la démonstration du potentiel danger dans une affaire juridique qui n'est d'ailleurs pas encore complètement terminée. En 2023, Jennifer Pan a obtenu un avis favorable pour la réexamination de sa condamnation, mais il n'y a pas encore de date pour le nouveau procès. Les Vérités de Jennifer, qui est dans le top 10 des films les plus regardés sur Netflix, est disponible sur la plateforme.