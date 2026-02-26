Si Netflix a su s’imposer comme l’une des plateformes de streaming les plus en vogue du marché, ce n’est pas seulement grâce à sa capacité à produire des séries ultra populaires comme Stranger Things, Mercredi ou encore La Casa de Papel. C’est aussi grâce à la richesse de son catalogue, qui n’hésite pas à aller chercher l’inspiration dans tous les domaines pour séduire le plus large public possible. Et nous en avons encore une fois la preuve avec Orgueil et Préjugés, célèbre histoire romantique de Jane Austen qui va bientôt faire son arrivée sur le service.

Un premier teaser officiel pour Orgueil et Préjugés

En effet, comme annoncé en octobre 2024, Netflix s’est associé avec Dolly Alderton, autrice britannique à succès, et Euros Lyn, réalisateur gallois tout aussi réputé, pour offrir une nouvelle vie à ce grand chef d’œuvre de la littérature anglaise. À l’affiche de cette nouvelle version : Emma Corrin (The Crown) dans la peau d’Elizabeth ‘Lizzy’ Bennet, et Jack Lowen (Dunkerque) dans la peau de Mr Darcy, en sachant que le casting d’Orgueil et Préjugés sera également marqué par la présence d’Olivia Colman, Rufus Sewell, Freya Mavor et plus encore.

Et après avoir appris que le tournage de cette nouvelle adaptation avait débuté en juillet 2025 dans différents contés de l’Angleterre, l’heure est aujourd’hui venue pour Netflix de nous annoncer une grande nouvelle : Orgueil et Préjugés sera diffusé dès l’automne 2026 sur la plateforme. Pas plus de précision pour le moment, même si nous avons alors eu droit aux premières images de cette future mini-série pour l’occasion. C’est court, certes, mais cela nous donne au moins une idée de l’ambiance à laquelle on peut s’attendre.

Une nouvelle adaptation fidèle mais moderne

Pour rappel, le roman de Jane Austen, paru en 1813, reste aujourd’hui encore considéré comme l’un des plus grands classiques de la littérature anglaise, mais aussi du genre romantique. Orgueil et Préjugés nous conte l’histoire d’Elizabeth Bennet, l’une des filles de Madame Bennet, que cette dernière désespère de voir un jour se marier. Et c’est alors à l’occasion de l’un de ses rendez-vous galants qu’elle rencontre M. Darcy, un homme impoli et à première vue désintéressé, qui va pourtant finir par jouer un rôle fondamental dans la vie de Lizzy.

Promettant de rester fidèle à l’œuvre originale, cette nouvelle adaptation signée Netflix, qui se déclinera en six épisodes, n’hésitera cependant à moderniser l’histoire pour l’occasion. « Une fois par génération, un groupe de personnes a la possibilité de raconter à nouveau cette merveilleuse histoire, et je me sens très chanceuse de pouvoir en faire partie » a notamment confié Alderton. « Orgueil et Préjugés représente un modèle de la comédie romantique. Ce fut une joie de replonger dans les pages du roman pour trouver des façons à la fois familières et nouvelles de donner vie à ce livre bien-aimé ».

Car il est vrai que l’œuvre de Jane Austen en est loin d’être à sa première adaptation. Très loin, même, puisque l’on compte à ce jour pas moins de dix-sept adaptations au cinéma, et huit adaptations au format série. Neuf si l’on compte celle en cours de production du côté de la BBC, qui va alors sans doute faire un peu de concurrence à la série Netflix. Mais cela représente alors autant d’excellents moyens pour permettre aux jeunes générations de (re)découvrir cette histoire emblématique de la littérature, et ce au travers d’un prisme plus contemporain.

Source : Netflix