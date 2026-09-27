Netflix sait décidément comment finir ses années en beauté. Fin 2025, la firme au grand N concluait en effet son programme avec les derniers épisodes de la saison 5 de Stranger Things, fiévreusement attendus par des millions de téléspectateurs à travers le monde. Et à défaut d’avoir une série phare de cette envergure sous la main pour cette année 2026, Netflix a décidé de frapper un grand coup en s’octroyant l’exclusivité du film Les Nouvelles Mésaventures de Cliff Booth, dont le premier trailer a récemment été dévoilé.

Une première bande-annonce pour Les Nouvelles Mésaventures de Cliff Booth

Le nom de Cliff Booth vous dit quelque chose ? C’est normal : il s’agit tout simplement du personnage incarné par Brad Pitt dans le film Once Upon a Time… in Hollywood, sorti en 2019. Oui, sept ans après la sortie du film de Quentin Tarantino, qui signait alors avec ce dernier le deuxième plus gros succès de toute sa carrière derrière Django Unchained, le cascadeur de Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) va bientôt faire son retour sur nos écrans avec la suite directe de ses aventures, cette fois-ci réalisée par l’illustre David Fincher (Seven, Fight Club).

Se déroulant à la fin des années 1970, Les Nouvelles Mésaventures de Cliff Booth mettra en scène le retour du héros dans un Los Angeles en pleine mutation, alors qu’il s’occupe désormais de gérer les gros scandales et les secrets d’un grand studio hollywoodien. Se faisant, il se retrouve néanmoins embarqué dans une dangereuse toile faite de crimes et de trahisons, qui met à l’épreuve tout ce qu’il croyait savoir sur la loyauté et la survie. Et pour accompagner Brad Pitt dans cette suite à venir sur Netflix, on trouvera également :

Elizabeth Debicki (Tenet)

Yahya Abdul-Mateen II (Watchmen)

Carla Gugino (The Haunting of Hill House

Timothy Olyphant (Once Upon a Time… in Hollywood)

Scott Caan (Ocean’s Eleven)

Holt McCallany (Fight Club)

Peter Weller (RoboCop)

Emily Alyn Lind (Doctor Sleep)

Karren Karagulian (Tangerine)

La suite de Once Upon a Time… in Hollywood, sans Leonardo DiCaprio

Vous aurez sans doute noté que Leonardo DiCaprio, de son côté, ne fera cette fois-ci pas partie de l’aventure. Pour quelle raison ? Un emploi du temps trop chargé pour l’acteur, semblerait-il. Mais comme le révèle la bande-annonce diffusée par Netflix, la disparition de son personnage dans la vie de Cliff Booth sera bien évidemment expliquée dans cette suite, qui reste écrite par Quentin Tarantino, quand bien même ce dernier n’est plus à la barre pour la réalisation. Ce qui n’empêche pas aux Nouvelles Mésaventures de Cliff Booth de se doter d’une équipe cinq étoiles.

Et cela ne manque déjà pas de réjouir les plus cinéphiles. « Un de mes acteurs préférés, un de mes scénaristes préférés, et un autre de mes réalisateurs préférés. S’il vous plait, ne vous foirez pas », supplie par exemple un internaute sous le post X de Netflix. « Fincher + Tarantino + Pitt ? Classique », affirme déjà sans concession un autre de son côté. « J’ai déjà hâte de découvrir l’inévitable plot twist ». « J’ai attendu ça pendant plus d’un an, je suis impatient de le voir ! », assure enfin un dernier à la vue de la première bande-annonce.

À venir sur Netflix le 23 décembre 2026

Et justement, combien de temps reste-t-il à attendre avant de pouvoir découvrir Les Nouvelles Mésaventures de Cliff Booth ? Assez peu, heureusement. Car si le film aura bel et bien droit à une diffusion limitée dans certains cinémas IMAX à compter du 25 novembre 2026, sa sortie mondiale sur les ondes de Netflix est attendue pour le 23 décembre 2026. Un bon moyen pour la plateforme de faire un joli cadeau en avance à l’ensemble de ses abonnés, donc, qui ont jusqu’à cette date pour se remettre dans le train en (re)visionnant Once Upon a Time… in Hollywood.

Source : Netflix