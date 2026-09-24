En gestation depuis plus de 30 ans, un nouveau film d'animation par les créateurs de Ratatouille se dévoile via Netflix, et ça promet d'être une nouvelle claque tant visuelle que narrative.

À l'étude depuis une trentaine d'années par Brad Bird, le réalisateur de films d'animation de haute volée comme Les Indestructibles ou Ratatouille, Ray Gunn, sa prochaine création en compagnie de Skydance, se concrétise enfin par l'entremise de Netflix, qui annonce son arrivée sur la plateforme SVOD rouge le 18 décembre 2026, après une sortie au cinéma le 4 décembre 2026. Et une fois encore, la collaboration entre Brad Bird et Skydance semble accoucher d'une production très prometteuse, cette fois dans un univers rétrofuturiste au charme indéniable.

Ray Gunn, le nouveau film d'animation de Brad Bird et Skydance, arrive sur Netflix le 18 décembre 2026

Netflix a donc officialisé la date de sortie de Ray Gunn, le nouveau film d'animation de Brad Bird, réalisateur des Indestructibles, de Ratatouille et du Géant de fer. Le film sortira d'abord dans une sélection de salles le 4 décembre 2026, puis sera disponible sur la plateforme SVOD le 18 décembre 2026.

L'action de ce film à paraître mi-décembre sur Netflix se déroule à Metropia, une ville géante dans un futur alternatif dont l'esthétique s'inspire du monde réel de 1939. On y suit Raymond Gunn, à qui le film doit son nom, doublé par Sam Rockwell en version originale. Il s'agit d'un détective privé chargé de découvrir si la superstar Venus Nova, doublée par Scarlett Johansson (Black Widow), est une meurtrière. Il pourra compter sur Eyera, un extraterrestre à un seul œil doublé par Tom Waits.

Un superbe projet d'animation en chantier depuis plus de trente ans

Brad Bird cherche pour la petite histoire à concrétiser ce projet soutenu notamment par Netflix depuis plus de trente ans, et le film est produit par Skydance Animation. Pour s'y consacrer, Brad Bird a dû renoncé à réaliser Les Indestructibles 3, dont il reste cependant scénariste et producteur.

À en voir le trailer ci-dessous, Ray Gunn respire en tout cas la passion et la volonté de présenter un univers riche avec une ambiance unique, le tout porté par la superbe animation dont Skydance a le secret. Rendez-vous donc le 4 décembre dans certains cinéma, puis le 18 décembre 2026 sur Netflix pour voir le résultat final et constater si ces trois décennies de gestation ont porté leur fruit.

Source : Netflix