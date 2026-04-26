En mai 2025, Netflix dévoilait sa nouvelle interface aux yeux du monde. Destinée à permettre au service de streaming d’offrir un design plus épuré aux utilisateurs, elle visait également à leur garantir une utilisation à la fois plus facile et intuitive. À l’époque, la compagnie affirmait alors vouloir « concevoir une expérience plus flexible capable de refléter toute la richesse de [leur] offre de divertissement », tout en révélant que davantage d’innovations de ce genre étaient à venir. Et justement, un an plus tard, l’heure est venue pour Netflix d’en dévoiler une nouvelle.

Netflix annonce une nouvelle fonctionnalité boostée à l’IA

En effet, à l’occasion de son dernier bilan financier, Gregory Peters, PDG de la compagnie, a annoncé l’arrivée imminente d’un nouveau feed vertical à la TikTok, dont l’objectif sera notamment de pousser les recommandations et la création de contenu à l’aide de l’IA. « Nous travaillons dans le domaine de la personnalisation et des recommandations depuis vingt ans, mais nous estimons qu’il existe encore un immense potentiel d’amélioration grâce à l’exploitation des nouvelles technologies » a déclaré le boss de Netflix à ce sujet.

« Les systèmes de recommandation basés sur de nouveaux modèles d’architectures permettent non seulement d’améliorer la personnalisation actuelle, mais aussi d’itérer et de progresser plus rapidement, en prenant en charge différents types de contenus de manière bien plus efficace ». À Ted Sarandos, co-PDG de Netflix, d’ajouter ensuite de son côté que les outils d’IA leur permettent d’améliorer l’ensemble du processus de création de contenu, tout en offrant davantage de possibilité aux artistes de concrétiser leurs envies.

« D’une manière générale, nous pensons que l’IA générative permettra d’améliorer le contenu : de meilleurs outils, de meilleurs processus. […] Il faut être un grand artiste pour créer une œuvre d’art exceptionnelle », insiste néanmoins le boss de Netflix. « Et l’IA n’y changera rien. Mais elle offrira à ces artistes de meilleurs outils pour donner vie à leurs visions ». Une position qui n’a rien de très surprenant quand on sait que le mois dernier, Netflix rachetait InterPositive, compagnie spécialisée dans l’IA créée par Ben Affleck.

Les utilisateurs la détestent déjà

Sans surprise, l’idée est toutefois loin de trouver grâce aux yeux du public qui, au-delà de sa défiance prononcée au sujet de l’IA, regrette de voir la compagnie s’orienter vers une interface à la TikTok. « La pourriture cérébrale continue de se propager » a par exemple réagi un internaute à la nouvelle. « Pourquoi toutes les applications essayent-elles de ressembler à TikTok ? », se demande un autre de son côté. « Ok donc on peut activer / désactiver cette m*rde, n’est-ce pas ? N’EST-CE PAS ? » espère enfin un troisième. Réponse prochainement.

Source : Netflix