Quelles sont les nouveautés de la semaine sur Netflix ? Voici les premiers films et les nouvelles séries du mois de novembre 2026 qui vont ouvrir le bal.

Le bal des nouveautés est ouvert. Tous les mois, les plateformes de streaming renouvellent leur catalogue en proposant une sélection de nouveautés, alliant productions maison, classiques, films récents et autres documentaires. Netflix a généralement pour habitude de bien démarrer les mois et celui de novembre 2026 ne fera pas exception. Les premières nouveautés Netflix du mois sont désormais disponibles, et voici ce qui vous attend pour le reste de la semaine sur la plateforme, avec notamment un film déjà érigé au rang de classique et la suite d’une série qui a rencontré son petit succès.

Tous les films de la semaine du 2 au 8 novembre 2026

Novembre démarre fort sur Netflix avec un programme qui fait la part belle aux films cultes et aux valeurs sûres. Parmi les incontournables, Inception, le thriller vertigineux et mémorable de Christopher Nolan, qui arrivera le 5 novembre sur la plateforme, accompagné de quelques autres noms comme Jack Reacher et l’intégrale des Transformers. Les amateurs de super-héros pourront quant à eux retrouver le très décrié Wonder Woman 1984. Mais Netflix commencera à déployer quelques exclusivités maison. A commencer par Mike Tyson, qui délaissera les rings pour monter sur scène avec son propre spectacle de stand-up. Côté France, le documentaire Ninho : Le prix à payer, retracera les jeunes années du rappeur français et son ascension. Voici tous les nouveaux documentaires et films Netflix de la semaine :

3 NOVEMBRE :

Mike Tyson : Return of the Mike - stand-up du champion de boxe

4 NOVEMBRE :

Momo

Mon beau Noël de chien

Ninho : Le prix à payer - documentaire sur le rappeur et ses jeunes années

Une belle course

Wonder Woman 1984

5 NOVEMBRE :

Au cœur de l'océan

Inception

Jack Reacher

Transformers, l'intégrale

7 NOVEMBRE :

5 ans de réflexion

Antigang

Toutes les séries Netflix de la semaine du 2 au 8 novembre 2026

Côté séries, la plateforme mise avant tout sur le retour de Black Doves et sa seconde saison. Le thriller d’espionnage porté par Keira Knightley et Ben Whishaw est clairement le grand rendez-vous de la semaine sur Netflix. Les abonnés pourront également découvrir Bass X Machina, une série au concept pour le moins original, qui mélange western, steampunk, fantastique et science-fiction. Enfin, les amateurs de faits divers pourront quant à eux se tourner vers Une vie arrachée : Natalee Holloway, une série documentaire Netflix qui revient sur une affaire criminelle particulièrement médiatisée. Voici le programme des séries sur Netflix cette semaine :

3 NOVEMBRE :

Bass X Machina

4 NOVEMBRE :

Une vie arrachée : Natalee Holloway - série documentaire sur une affaire criminelle

5 NOVEMBRE :

Black Doves | saison 2

6 NOVEMBRE :

Possible Love

Peace, love et plus si affinités

Source : Netflix