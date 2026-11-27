On connaît maintenant le programme complet de Netflix pour le dernier mois de l'année 2026, et il est définitivement bien chargé tant côté gros films que séries attendues.

Avec un peu d'avance, Netflix a dévoilé toutes ses nouveautés de décembre 2026 et le calendrier de l'Avent s'annonce bien rempli. La plateforme SVOD au N rouge a en effet mis les moyens pour garnir son catalogue de films tout au long du mois, avec de gros titres comme Mad Max : Fury Road, Pokémon : Détective Pikachu ou encore Les Nouvelles Mésaventures de Cliff Booth. Vous aurez aussi de quoi vous mettre sous la dent côté séries, avec la saison 2 de La Cage, la nouvelle adaptation d'Orgueil et préjugés et la saison 6 d'Emily in Paris. Voyons tout cela plus en détail.

Quels films sortiront sur Netflix en décembre 2026 ?

Le mois de décembre sur Netflix va ravir les cinéphiles. La plateforme propose en effet un programme qui mêle films de Noël, blockbusters et productions maison. En tant que joueurs, on ne boudera pas notre plaisir en revoyant Pokémon : Détective Pikachu dès le 1er décembre, avec Ryan Reynolds dans la peau du célèbre Pokémon enquêteur.

On compte également bien profiter de Mad Max : Fury Road le 13 décembre sur Netflix pour revivre l'une des courses-poursuites les plus folles du cinéma. Le gros événement du mois reste toutefois Les Nouvelles Mésaventures de Cliff Booth, le film Netflix réalisé par David Fincher sur un scénario de Quentin Tarantino, où Brad Pitt reprend son rôle de cascadeur dès le 23 décembre.

Enfin, pour l'ambiance des fêtes, Netflix va proposer The Holiday, Last Christmas et Almost Christmas. Voici donc les très nombreux films qui composent le programme de décembre 2026 sur la plateforme SVOD au N rouge :

1er DÉCEMBRE : Le Noël sans fin de la famille Berger - disponible via TF1+ Albatros La Première Étoile La Deuxième Étoile Pokémon : Détective Pikachu Gravity Lego Batman, le film Willy Wonka au pays enchanté

2 DÉCEMBRE : Un Noël sans fin - film de Noël Netflix 39-45 : Derrière les lignes ennemies - documentaire Netflix sur la Seconde Guerre mondiale The Holiday Materialists

3 DÉCEMBRE : My Crazy Feminist Girlfriend Blood Diamond LEGO Ninjago : le film Constantine

4 DÉCEMBRE : Le 14e - documentaire Netflix Mon Bébé

5 DÉCEMBRE : Tout ce que nous avons jamais été Nobody

8 DÉCEMBRE : Night Run

9 DÉCEMBRE : Soudain seuls

10 DÉCEMBRE : Krampus Downton Abbey III : Le Grand Final

11 DÉCEMBRE : Bad Day Jean-Michel Basquiat - documentaire Netflix sur le peintre new-yorkais Tyson Fury vs. Anthony Joshua - combat de boxe en direct Papa ou Maman 1 et 2 Last Christmas La Pat'Patrouille : Le Film Le Secret de la cité perdue

13 DÉCEMBRE : Mad Max : Fury Road

15 DÉCEMBRE : Les blagues de Toto Les blagues de Toto 2 - Classe verte Le Nouveau stagiaire A History of Violence Barbare

16 DÉCEMBRE : Le Sucre de la vie - film Netflix Sexygénaires

17 DÉCEMBRE : Dalloway

18 DÉCEMBRE : Ray Gunn - film Netflix Les Cowboys Kung Fu Panda 1 à 3

19 DÉCEMBRE : Almost Christmas

23 DÉCEMBRE : Les Nouvelles Mésaventures de Cliff Booth - film Netflix avec Brad Pitt Astérix et Obélix : Au service de Sa Majesté

24 DÉCEMBRE : TKT Rembrandt

25 DÉCEMBRE : NFL Netflix Gameday : Christmas, Bills vs. Broncos - match de football américain en direct NFL Netflix Gameday : Christmas, Packers vs. Bears - match de football américain en direct

30 DÉCEMBRE : La Vague



Quelles séries attendre sur la plateforme SVOD en décembre 2026 ?

La sélection est un peu plus réduite en matière de séries chez Netflix pour clôturer l'année 226, mais plusieurs titres devraient malgré tout retenir votre attention. Déjà, on sera curieux de découvrir la nouvelle adaptation d'Orgueil et préjugés dès le 3 décembre, avec Emma Corrin dans le rôle d'Elizabeth Bennet.

On attend également la suite de La Cage, la série française de Franck Gastambide plongée dans l'univers du MMA, de retour le 16 décembre. De même, impossible de passer à côté de la saison 6 de la série Netflix phare Emily in Paris, qui arrive pile pour le réveillon le 24 décembre.

Enfin, les amateurs d'humour belge retrouveront Les caméras cachées de François Damiens le 18 décembre, avant un best-of pour finir l'année en beauté. Mais comme ce n'est pas tout, voici le programme de sortie complet des séries sur Netflix en décembre 2026 :

voici les dates de sortie sur Netflix des séries en décembre 2026 :

TOUT LE MOIS : Star Academy : Les quotidiennes + un prime par semaine - disponible via TF1+

1er DÉCEMBRE : Trinity Fargo | saison 5

3 DÉCEMBRE : Orgueil et préjugés

4 DÉCEMBRE : Selling Sunset | saison 10 - téléréalité dans l'immobilier de luxe

7 DÉCEMBRE : La Comtesse de Monte-Cristo | épisodes 7 et 8

9 DÉCEMBRE : Gabby et la maison magique : Les petits défis de Noël Validé | saison 3

10 DÉCEMBRE : Le Meurtre de JonBenét Ramsey - série sur une affaire criminelle

14 DÉCEMBRE : Cocomelon Lane | saison 8

15 DÉCEMBRE : Sunshine Girls Vida | saisons 1 à 3

16 DÉCEMBRE : La Cage | saison 2

17 DÉCEMBRE : Sur une terre étrangère

18 DÉCEMBRE : Les caméras cachées de François Damiens La Grande Vie

21 DÉCEMBRE : L'Envers du sport : Le coup de génie des Giants - programme sportif

24 DÉCEMBRE : Emily in Paris | saison 6

27 DÉCEMBRE : Meurtres à Åre | saison 2 Six Kings Slam | saison 2 - tournoi de tennis exhibition

28 DÉCEMBRE : Les chansons de Cocomelon | saison 16

31 DÉCEMBRE : François Damiens : Le best-of



Source : Netflix