On connaît maintenant le programme complet de Netflix pour le dernier mois de l'année 2026, et il est définitivement bien chargé tant côté gros films que séries attendues.
Avec un peu d'avance, Netflix a dévoilé toutes ses nouveautés de décembre 2026 et le calendrier de l'Avent s'annonce bien rempli. La plateforme SVOD au N rouge a en effet mis les moyens pour garnir son catalogue de films tout au long du mois, avec de gros titres comme Mad Max : Fury Road, Pokémon : Détective Pikachu ou encore Les Nouvelles Mésaventures de Cliff Booth. Vous aurez aussi de quoi vous mettre sous la dent côté séries, avec la saison 2 de La Cage, la nouvelle adaptation d'Orgueil et préjugés et la saison 6 d'Emily in Paris. Voyons tout cela plus en détail.
Quels films sortiront sur Netflix en décembre 2026 ?
Le mois de décembre sur Netflix va ravir les cinéphiles. La plateforme propose en effet un programme qui mêle films de Noël, blockbusters et productions maison. En tant que joueurs, on ne boudera pas notre plaisir en revoyant Pokémon : Détective Pikachu dès le 1er décembre, avec Ryan Reynolds dans la peau du célèbre Pokémon enquêteur.
On compte également bien profiter de Mad Max : Fury Road le 13 décembre sur Netflix pour revivre l'une des courses-poursuites les plus folles du cinéma. Le gros événement du mois reste toutefois Les Nouvelles Mésaventures de Cliff Booth, le film Netflix réalisé par David Fincher sur un scénario de Quentin Tarantino, où Brad Pitt reprend son rôle de cascadeur dès le 23 décembre.
Enfin, pour l'ambiance des fêtes, Netflix va proposer The Holiday, Last Christmas et Almost Christmas. Voici donc les très nombreux films qui composent le programme de décembre 2026 sur la plateforme SVOD au N rouge :
- 1er DÉCEMBRE :
- Le Noël sans fin de la famille Berger - disponible via TF1+
- Albatros
- La Première Étoile
- La Deuxième Étoile
- Pokémon : Détective Pikachu
- Gravity
- Lego Batman, le film
- Willy Wonka au pays enchanté
- 2 DÉCEMBRE :
- Un Noël sans fin - film de Noël Netflix
- 39-45 : Derrière les lignes ennemies - documentaire Netflix sur la Seconde Guerre mondiale
- The Holiday
- Materialists
- 3 DÉCEMBRE :
- My Crazy Feminist Girlfriend
- Blood Diamond
- LEGO Ninjago : le film
- Constantine
- 4 DÉCEMBRE :
- Le 14e - documentaire Netflix
- Mon Bébé
- 5 DÉCEMBRE :
- Tout ce que nous avons jamais été
- Nobody
- 8 DÉCEMBRE :
- Night Run
- 9 DÉCEMBRE :
- Soudain seuls
- 10 DÉCEMBRE :
- Krampus
- Downton Abbey III : Le Grand Final
- 11 DÉCEMBRE :
- Bad Day
- Jean-Michel Basquiat - documentaire Netflix sur le peintre new-yorkais
- Tyson Fury vs. Anthony Joshua - combat de boxe en direct
- Papa ou Maman 1 et 2
- Last Christmas
- La Pat'Patrouille : Le Film
- Le Secret de la cité perdue
- 13 DÉCEMBRE :
- Mad Max : Fury Road
- 15 DÉCEMBRE :
- Les blagues de Toto
- Les blagues de Toto 2 - Classe verte
- Le Nouveau stagiaire
- A History of Violence
- Barbare
- 16 DÉCEMBRE :
- Le Sucre de la vie - film Netflix
- Sexygénaires
- 17 DÉCEMBRE :
- Dalloway
- 18 DÉCEMBRE :
- Ray Gunn - film Netflix
- Les Cowboys
- Kung Fu Panda 1 à 3
- 19 DÉCEMBRE :
- Almost Christmas
- 23 DÉCEMBRE :
- Les Nouvelles Mésaventures de Cliff Booth - film Netflix avec Brad Pitt
- Astérix et Obélix : Au service de Sa Majesté
- 24 DÉCEMBRE :
- TKT
- Rembrandt
- 25 DÉCEMBRE :
- NFL Netflix Gameday : Christmas, Bills vs. Broncos - match de football américain en direct
- NFL Netflix Gameday : Christmas, Packers vs. Bears - match de football américain en direct
- 30 DÉCEMBRE :
- La Vague
Quelles séries attendre sur la plateforme SVOD en décembre 2026 ?
La sélection est un peu plus réduite en matière de séries chez Netflix pour clôturer l'année 226, mais plusieurs titres devraient malgré tout retenir votre attention. Déjà, on sera curieux de découvrir la nouvelle adaptation d'Orgueil et préjugés dès le 3 décembre, avec Emma Corrin dans le rôle d'Elizabeth Bennet.
On attend également la suite de La Cage, la série française de Franck Gastambide plongée dans l'univers du MMA, de retour le 16 décembre. De même, impossible de passer à côté de la saison 6 de la série Netflix phare Emily in Paris, qui arrive pile pour le réveillon le 24 décembre.
Enfin, les amateurs d'humour belge retrouveront Les caméras cachées de François Damiens le 18 décembre, avant un best-of pour finir l'année en beauté. Mais comme ce n'est pas tout, voici le programme de sortie complet des séries sur Netflix en décembre 2026 :
voici les dates de sortie sur Netflix des séries en décembre 2026 :
- TOUT LE MOIS :
- Star Academy : Les quotidiennes + un prime par semaine - disponible via TF1+
- 1er DÉCEMBRE :
- Trinity
- Fargo | saison 5
- 3 DÉCEMBRE :
- Orgueil et préjugés
- 4 DÉCEMBRE :
- Selling Sunset | saison 10 - téléréalité dans l'immobilier de luxe
- 7 DÉCEMBRE :
- La Comtesse de Monte-Cristo | épisodes 7 et 8
- 9 DÉCEMBRE :
- Gabby et la maison magique : Les petits défis de Noël
- Validé | saison 3
- 10 DÉCEMBRE :
- Le Meurtre de JonBenét Ramsey - série sur une affaire criminelle
- 14 DÉCEMBRE :
- Cocomelon Lane | saison 8
- 15 DÉCEMBRE :
- Sunshine Girls
- Vida | saisons 1 à 3
- 16 DÉCEMBRE :
- La Cage | saison 2
- 17 DÉCEMBRE :
- Sur une terre étrangère
- 18 DÉCEMBRE :
- Les caméras cachées de François Damiens
- La Grande Vie
- 21 DÉCEMBRE :
- L'Envers du sport : Le coup de génie des Giants - programme sportif
- 24 DÉCEMBRE :
- Emily in Paris | saison 6
- 27 DÉCEMBRE :
- Meurtres à Åre | saison 2
- Six Kings Slam | saison 2 - tournoi de tennis exhibition
- 28 DÉCEMBRE :
- Les chansons de Cocomelon | saison 16
- 31 DÉCEMBRE :
- François Damiens : Le best-of
Source : Netflix