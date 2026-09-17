De par son succès monstrueux, la série phénomène de Netflix n’a plus vraiment besoin d’être présentée. Depuis le raz-de-marée Dahmer en 2022, l’anthologie de Ryan Murphy (American Horror Story) et Ian Brennan (Scream Queens) s’est imposée comme l’une des séries les plus populaires de la plateforme. La première saison avait franchi le milliard d’heures de vues en seulement 60 jours, alors même que ses 701 millions d’heures enregistrées sur ses trois premières semaines l’avaient déjà propulsée parmi les plus grands succès de Netflix. Au cumul, elle enregistre désormais plus de 240 millions de vues sur la plateforme. Autant dire que le prochain chapitre était attendu avec impatience et il est maintenant disponible. Monstre : L'histoire de Lizzie Borden est maintenant disponible.

Netflix accueille Monstre : L'histoire de Lizzie Borden, la saison 4 de la série phénomène

Après les frères Menendez en 2024 et Ed Gein en 2025, Lizzie Borden prend aujourd'hui le relais. Les 8 épisodes de la saison 4 sont ainsi maintenant disponibles sur Netflix. Cette fois, le duo Murphy-Brennan s’intéresse à l’un des cas non résolus qui fascine encore les Américains. En 1892, Lizzie Borden était accusée du meurtre à la hache de son père et de sa belle-mère à Fall River, dans le Massachusetts. Jugée puis acquittée, la jeune femme est depuis devenue l’une des figures criminelles les plus célèbres de l’histoire américaine. Comme pour les saisons précédentes, Netflix devrait livrer une version réécrite avec plusieurs éléments de fiction. Ne vous étonnez donc pas de voir quelques anachronismes pour porter le thème de cette saison 4 de Monstre, la rage féminine.

MMonstre : L'histoire de Lizzie Borden marque en effet une première pour l’anthologie, son personnage central est une femme. Mais sous le prisme de Ryan Murphy, l’affaire criminelle sert surtout à raconter un récit plus large autour de la misogynie, des rapports des classes, de la sexualité ou même des attentes imposées aux femmes à l’époque.

Quel est le casting de Monstre : L'histoire de Lizzie Borden ?

Pour porter le retour de la série phare de Netflix, on retrouvera donc Ella Beatty, qui incarne Lizzie, accompagnée de Vicky Krieps (Phantom Thread) dans celui de Bridget « Maggie » Sullivan, la domestique de la famille. Charlie Hunnam (Sons of Anarchy) reviendra pour jouer Andrew Borden, Rebecca Hall (Godzilla vs Kong) interprète Abby Borden et Billie Lourd (American Horror Story) campe Emma, la sœur aînée de Lizzie. Si la série Netflix pourra difficilement battre Dahmer, le plus gros phénomène de la franchise avec 115,6 millions de vues cumulées, Monstre : L'histoire de Lizzie Borden a déjà tout du carton de la rentrée pour la plateforme.