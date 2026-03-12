Si Netflix a de très nombreuses cordes à son arc, des licences déjà bien installées et plein de gros projets à venir, il arrive parfois qu'une surprise vienne tout chambouler. On se souvient notamment du film K-Pop Demon Hunter que personne n'avait vu venir et qui est désormais devenu un phénomène mondial. En ce moment, c'est une série qui nous vend du rêve sur Netflix et cartonne dans le monde entier. On pouvait se douter que ça fonctionnerait mais certainement pas que ça deviendrait un succès dans près de 69 pays.

Les Dinosaures, le nouveau gros carton de Netflix signé Steven Spielberg

Elle est numéro 1 sur Netflix partout dans le monde, la série Les Dinosaures de Dan Tapster, Keith Scholey et Alastair Fothergill est un carton monumental et il y a une très bonne raison à cela. Produite par Steven Spielberg, papa de Jurassic Park et passionné de dinos, cette série documentaire retrace l'histoire de l'ascension et de la chute des dinosaures au fil des épisodes avec une mise en scène et des moyens dignes de vrais blockbusters.

« Un rêve de gosse », « on n'a rien vu de tel depuis Jurassic Park », « c'est phénoménal »… les retours sur les réseaux sociaux parlent d'eux-mêmes.

Cette nouvelle série Netflix met en effet les petits plats dans les grands. Contée par Morgan Freeman, on (re)découvre des faits scientifiques établis, mélangés à une vision peut-être un poil fantasmée de ce que pouvait être la vie à l'ère des dinosaures. Le tout nous est servi par une mise en scène aux petits oignons qui enchaîne les plans absolument superbes. Vous avez certainement dû apercevoir cette séquence où un Spinosaure attend la gueule ouverte dans l'eau tandis qu'un requin s'approche. Un plan superbe utilisé par Netflix comme affiche. La série parlera forcément aux passionnés de dinosaures ou d'histoire naturelle, ainsi qu'aux plus jeunes qui regardent encore ces géants avec des yeux d'enfants, mais elle pourrait aussi surprendre les plus réfractaires. Les Dinosaures est disponible sur Netflix depuis le 6 mars 2026.