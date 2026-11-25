Netflix vient de dévoiler la première bande-annonce de sa prochaine mini-série, prévue pour le mois prochain. Elle reviendra sur l’une des affaires non résolues qui a fasciné les États-Unis.

Les amateurs de true crime vont avoir une nouvelle affaire pour occuper leurs prochains week-ends. Netflix vient en effet de dévoiler la première bande-annonce de Le Meurtre de JonBenét Ramsey, une mini-série consacrée à l’un des faits divers les plus médiatisés et mystérieux des États-Unis. Une affaire vieille de près de 30 ans, qui continue aujourd’hui encore de soulever de nombreuses questions, sans jamais avoir trouvé de véritable conclusion. Et pour raconter cette tragédie, Netflix réunit à l’écran Melissa McCarthy (Mes meilleures amies) et Clive Owen (Sin City), qui incarneront les parents de la jeune victime.

Premier trailer pour la série Netflix Le Meurtre de JonBenét Ramsey

Pendant six épisodes, la série reviendra ainsi sur le meurtre de JonBenét Ramsey, une fillette de six ans retrouvée étranglée le 26 décembre 1996 dans le sous-sol de la maison familiale, à Boulder, dans le Colorado. Petite reine de beauté en devenir, elle était rapidement devenue le visage d’une affaire qui allait passionner l’Amérique entière. Le dossier s’est rapidement transformé en véritable feuilleton national suite à une enquête policière controversée, des éléments de preuve potentiellement contaminés et un emballement médiatique global. Près de 30 ans plus tard, personne n’a été identifié comme responsable de sa mort. La série Netflix, prévue pour le 10 décembre 2026, reviendra donc sur cette affaire.

Richard LaGravenese explique avoir été attiré par la difficulté de raconter une histoire sans véritable dénouement. « J’étais fasciné par le défi de réaliser une enquête criminelle sans conclusion, sans résolution. », a déclaré le créateur de la série Netflix. La première bande-annonce diffusée adopte d’ailleurs tous les codes du thriller, mais la production entend éviter de transformer ce drame humain en jeu de piste pour les enquêteurs du dimanche. « S’il y a une chose à laquelle on pouvait vraiment se raccrocher pour raconter toute cette histoire, c’est qu’il s’agit d'une tragédie. Ce n’est pas une enquête pour savoir qui a fait quoi. Une petite fille est morte. », insiste Clive Owen.

Bande-annonce en anglais de la série Netflix

Pour mémoire, Le Meurtre de JonBenét Ramsey avait initialement été commandé par Paramount+ avant son rachat par Skydance. La série, qui avait terminé sa production en 2025, avait ensuite été annulée avant d’être reprise par son concurrent. Une affaire à redécouvrir sous le prisme de la réalisatrice Anne Sewitsky le 10 décembre 2026 en exclusivité sur Netflix.