Dès la fin de cette année, le nouveau film réalisé par Noah Baumbach fera officiellement son arrivée dans le catalogue de Netflix, et vous ne voudrez sans doute pas le manquer.

Pour les abonnés à Netflix, les prochains mois s’annoncent définitivement très réjouissants. Outre l’arrivée tant attendue de la saison 5 de Stranger Things, les amateurs d’animes pourront également y retrouver deux personnages emblématiques du jeu vidéo : Sam Fisher dans la saison 1 de Splinter Cell Deathwatch et Lara Croft dans la saison 2 de Tomb Raider : La Légende de Lara Croft. Mais ce n’est pas tout, puisque les fans de cinéma auront également droit à un nouveau film d’ores et déjà qualifié de « chef-d’œuvre » par la critique.

Un nouveau film arrive sur Netflix, et ça serait un chef-d’œuvre

Son nom ? Jay Kelly, qui n’est autre que le nouveau film réalisé par Noah Baumbach, à qui l’on doit notamment Les Berkman se séparent, Marriage Story ou encore plus récemment White Noise. Et autant dire qu’il s’agit d’une très belle prise pour Netflix, en tout cas si l’on se fie aux premiers retours le concernant. Car depuis la diffusion du film en avant-première lors de la 82ème édition de la Mostra de Venise en août dernier, les retours sont unanimes : il s’agit d’un excellent film, si ce n’est même d’un chef-d’œuvre pour certains.

Porté par George Clooney et Adam Sandler, Jay Kelly racontera l’histoire du héros éponyme, un célèbre acteur campé par Clooney, et de Ron, son fidèle manager campé par Sandler, tandis qu’ils se lancent dans un voyage mouvementé et étonnamment profond à travers l’Europe. « Au cours de leur périple, les deux hommes sont contraints de faire face aux choix qu’ils ont faits, aux relations qu’ils entretiennent avec leurs proches et à l’héritage qu’ils laisseront derrière » nous apprend le synopsis de cette comédie-dramatique, qui débarquera sur Netflix le 5 décembre prochain.

Bien sûr, les deux grands acteurs ne seront toutefois pas seuls à porter l’histoire de Jay Kelly. Laura Dern, Billy Crudup, Riley Keough, Grace Edward, Patrick Wilson ou encore Greta Gerwig seront également de la partie pour leur donner la réplique à l’écran, parmi bien d’autres acteurs prestigieux. Autant dire qu’il s’agit d’un film à surveiller de près, donc, en sachant que Netflix détiendra l’exclusivité de sa diffusion à travers le monde. À moins que vous ne soyez aux États-Unis, où il connaîtra une diffusion en salles très limitée, n’espérez donc pas le voir au cinéma.

Source : Netflix