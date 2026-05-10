Une fois de plus, Netflix pioche dans les films cultes pour remplir son catalogue. Cette fois, la plateforme capitalise sur l'une des œuvres les plus marquantes d'un des réalisateurs les plus appréciés de tous les temps. Il va de soi que l'on parle d'un excellent film une fois de plus qui a même été catalogué comme grand classique par bon nombre d'organismes spécialisés dans le cinéma.

Un nouveau classique de disponible sur Netflix dès aujourd'hui

Kill Bill, Django Unchained, Les Huit Salopards, Pulp Fiction… chacun de ces noms de film résonne chez n'importe quel amateur de cinéma, et ils sont tous du même homme : Quentin Tarantino. Rares sont les réalisateurs à pouvoir se vanter d'avoir une filmographie aussi impressionnante, sans vraiment de fausses notes. Certains de ses films sont d'ailleurs sur Netflix ou y sont passés un temps, et aujourd'hui c'est Inglorious Basterds qui rejoint le catalogue. Pour beaucoup, il s'agit d'un des meilleurs films du cinéaste. Noté 89% sur Rotten Tomatoes, le film nous embarque dans la croisade d'un commando de soldats juifs américains ayant pour mission de punir les nazis et d'éliminer plusieurs hauts gradés du troisième Reich.

Inglorious Basterds brille grâce à sa mise en scène mais également à son casting véritablement 5 étoiles, à en faire pâlir d'autres films disponibles sur Netflix. À la volée, on peut noter la présence de Brad Pitt (Mr and Mrs Smith, World War Z), Mélanie Laurent (Les Voleuses, aussi dispo sur Netflix), l'incroyable Christoph Waltz (Frankenstein), Eli Roth (un réalisateur de films d'horreur), Michael Fassbender (X-Men, Alien Covenant), Diane Kruger (Un Plan Parfait), Daniel Brühl (Kingsman : Première Mission), ou encore Til Schweiger (Ministère de la Guerre Sale). Du très, très grand monde. Et comme d'habitude, Quentin Tarantino fait un bref caméo assez rapidement dans le film. Inglorious Basterds c'est donc disponible sur Netflix dès aujourd'hui, et on ne peut que vous le conseiller.